Leilão da Transalvador tem Pajero a partir de R$ 4 mil e Duster de R$ 5 mil

A Transalvador faz um leilão virtual no próximo dia 27 de julho com ofertas que incluem uma Pajero com lance mínimo de R$ 4 mil e um Renault Duster por R$ 5 mil. São 99 lotes disponíveis a partir das 10h da data. Os lances mínimos vão de R$ 200 por uma moto Shineray até R$ 5 mil. O leilão acontecerá neste site.

Os lotes são veículos apreendidos por conta de infrações de trânsito. Os veículos conservados podem ser comprados por pessoas físicas maiores de 18 anos ou jurídicas e serão entregues sem qualquer tipo de multa ou ônus anterior. Já as sucatas só poderão ser arrematadas por pessoas jurídicas que tenham na sua atividade de competência a desmontagem de veículos.

Para participar, o interessado deve se cadastrar no site da Hasta Leilões. A indicação é que o registro seja feito pelo menos umas 48 horas antes do evento. Caso arremate algo, a pessoa deve fazer o pagamento à vista, de maneira integral, por transferência ou depósito. O leiloeiro dará as orientações para quitação do valor.

O objeto leiloado deve ser retirado pelo novo dono em, no máximo, 30 dias úteis. Caso o bem não seja retirado no prazo, a atitude poderá ser caracterizada como abandono e o arrematante poderá perder o valor desembolsado.

Visitação

Quem tiver interesse poderá ver de perto os veículos e sucatas disponibilizados. A visitação pública pode ser feita no pátio da Transalvador, que fica na Avenida Orlando Gomes, s/n, Gleba 3, Piatã. É possível ver os lotes nos dias 20, 21, 22, 23 e 26 de julho, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Para realizar a visitação basta apresentar um documento com foto e fazer o uso da máscara. Durante a inspeção será permitido apenas observar os bens, sem tocá-los ou manuseá-los. Também é possível conferir fotos dos objetos leiloados por meio do site da Hasta Leilões.

De acordo com o artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o veículo removido ou apreendido que não tenha sido retirado pelo proprietário em até 60 dias será incluído no leilão realizado pelo órgão de trânsito. Os valores arrecadados com o leilão serão usados para custear, dentre outras despesas, eventuais multas e tributos que estejam associados ao veículo e quitar a remoção e estadia.