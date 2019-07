Lembra das mulheres-frutas? Descubra por onde andam as dançarinas

Se você tem pelo menos 20 anos, com certeza acompanhou o boom do funk no país e, com isso, o crescimento das mulheres-fruta, febres brasileiras dos anos 2000. Com a presença diária em televisões e rádios, as dançarinas e cantoras de funk Melancia, Moranguinho, Jaca, Maçã e Melão bombavam na época.

Também tinham uma agenda lotada e alternavam seus shows, com músicas do gênero funk, com participações em programas como o Superpop. Mais de uma década depois do início do sucesso, muitas delas continuam na profissão. Mas elas não têm o mesmo holofotes de antes. Afinal, por onde andam as mulheres-fruta?

Quando Andressa Soares (Melancia), Ellen Cardoso (Moranguinho), Dayane Cristina (Jaca), Gracy Kelly (Maçã) e Renata Frisson (Melão) surgiram para a fama, os influenciadores digitais ainda nem existiam. Elas conseguiram ditar tendências e eram como as 'influencers' da época e fizeram com que outras frutas surgissem: Pêra, Uva, Cereja, etc. A repercussão era tanta que Ellen Rocche deu vida a uma mulher-fruta, a Mangaba, na novela Sangue Bom (2013).

Inspirado na coluna Notícias da TV, de Daniel Castro, deste sábado (27) listamos abaixo a história e o atual momento das cinco mulheres-fruta que mais fizeram sucesso no Brasil.

Melancia

Andressa Soares, 31 anos, continua sendo a mais popular de todas as frutas do funk. Ela é seguida por 1,6 milhão de pessoas no Instagram. A atual empresária tem uma loja virtual que vende produtos importados. A eterna musa do Créu não faz mais shows de funk e se dedica totalmente ao seu negócio.

Melancia é noiva do jogador do Corinthians Michel Macedo desde 2018. Por conta do trabalho dele, o casal morou na Espanha no ano passado. Eles se mudaram para São Paulo no início de 2019, quando o atleta se transferiu do Las Palmas para o Timão. Além de dançarina, Andressa fez cinco ensaios sensuais, foi cantora e participou do reality A Fazenda 3, em 2010.

Apesar de não subir mais aos palcos, ela continua ostentando o corpo em suas redes sociais, com fotos e vídeos de momentos em que está malhando ou passando por procedimentos estéticos.

Moranguinho

Substituta escalada por MC Créu quando Melancia deixou o seu posto, em 2008, Ellen Cardoso, a Moranguinho, também é empresária. Ela chegou a investir em uma loja de roupas no Rio de Janeiro, mas hoje atua como influenciadora - tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram.

Aos 38 anos, Moranguinho é casada com o músico Naldo Benny desde 2013. Eles se separaram em dezembro de 2017, quando a dançarina acusou o marido de agressão. O cantor foi preso, mas ficou poucas horas detido. Foi liberado após pagamento de fiança. Os dois reataram três meses depois. Eles têm uma filha de 4 anos, Maria Victoria.

(Foto: Reprodução/Instagram)

(Foto: Reprodução/Instagram)

Jaca

Assim como Melancia e Moranguinho, Jaca também foi dançarina do MC Créu. Após fazer shows e se lançar como cantora, Dayane Cristina, 33 anos, abandonou o funk e investiu R$ 300 mil para criar uma própria marca de jeans, em 2017. No mesmo ano, ela se casou com um cubano naturalizado americano, Alvaro Gonzalez, e foi morar em Miami, nos Estados Unidos, onde vive até hoje.

De lá, ela administra sua empresa sediada no Brasil. Em seu Instagram, que tem mais de 70 mil seguidores, a carioca gosta de compartilhar fotos na academia.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Maçã

Grace Kelly se lançou no mundo do funk com a música A Maçã, o Fruto Proibido, em 2008. Ela se dizia admiradora da trajetória de Steve Jobs (1955-2011), criador da Apple. No ano em que o empresário morreu, ela tatuou uma fruta no braço direito. Também foi dançarina de MC Leozinho e MC Serginho, além de ter desfilado em diferentes escolas de samba.

Grace foi morar em Miami em 2016. Ainda morando em solo norte-americano, a carioca de 35 anos participa de clipes como convidada e vende em seu perfil no Instagram que é "apresentadora e atriz". Veja abaixo um post recente da Maçã em uma praia da Flórida.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Melão

É a única das cinco mulheres-fruta que ainda continua no mundo do funk. No Instagram, Renata Frisson, 35 anos, só não tem mais seguidores do que a Melancia. Seu trabalho é acompanhado por 1,4 milhão de pessoas na rede social. Ela também usa a plataforma para fazer publicidade e parceria com marcas.

Neste mês, lançou a música Black Card em um clipe ousado gravado em Nova York, nos Estados Unidos, ao lado do rapper Menezzes. No vídeo, que tem mais de 50 mil visualizações no YouTube, Mulher Melão desfila pela metrópole norte-americana. Assista abaixo.