Lenda do rock, Jerry Lee Lewis morre aos 87 anos

O músico Jerry Lee Lewis, um dos ícones do rock, morreu aos 87 anos, segundo confirmou o agente do cantor nesta sexta-feira (28). Ele faleceu em casa, nos arredores de Memphis.

A causa da morte não foi divulgada, mas o músico teve vários problemas de saúde e estava fragilizado nos últimos anos.

Jerry é considerado um dos pioneiros do rock, com vários clássicos marcados na história da música nas versões dele, como "Whole lotta shakin' goin' on" e "Great Balls of Fire".

O cantor nasceu em Louisiana, nos EUA, e começou a carreira em Memphis, nos anos 1950. Ele gravou mais de 40 álbuns ao longo da carreira e foi um dos primeiros a entrar no Hall da Fama do Rock, em 1986.