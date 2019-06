Leo Dias e Débora Nascimento trocam farpas e traição volta à tona

O jornalista Leo Dias e a atriz Débora Nascimento trocaram farpas por conta de colunas dele. Leo acabou dizendo que Débora queria que o nome de Marina Ruy Barbosa chegasse até a imprensa como pivô do fim do seu casamento com o ator José Loreto.

A confusão começou com uma nova publicação de Leo Dias em seu blog no Uol. Ele escreveu que Débora Nascimento teria decidido não reatar com Loreto, afirmando a amigos que não perdoaria uma traição. Para os mais próximos, Débora teria dito que "não quero ser a Ewbank de 2019". A referência é a 2012, quando Bruno Gagliasso confessou ter traído a mulher, Giovanna Ewbank. A atriz perdoou o marido e eles continuaram juntos.

No Instagram, Débora comentou a postagem de Leo Dias. "Parem de inventar mentiras. É machista, irresponsável e nociva essa tentativa de transformar mulheres em rivais", escreveu ela em um stories.

O jornalista usou a mesma rede social para rebater a crítica. “É machista, é leviano, é irresponsável apontar, em um grupo de Whats, uma atriz que contracenava com seu marido como a pivô de sua separação […] O culpado foi ele [Loreto]. E não ela. Quer que eu te lembre como o nome da Marina chegou a mim?”, escreveu.

Depois, ele foi para o Twitter para esclarecer que não queria dizer que Débora falou o nome de Marina diretamente. "Só pra vcs entenderem: quem me garantiu que Marina foi uma pessoa que estava nesse tal grupo de Whats. E a Débora deixava claro queria que essa info chegasse à imprensa", escreveu. "Nesse tal grupo as atrizes insinuavam que Marina me pagava pra eu nunca falar mal dela. Pq a Débora não conta toda q verdade?", questionou.

Beijo

Nesse feriado de Corpus Christi, José Loreto foi visto beijando outra mulher, ainda segundo Leo Dias. O ator estava em um evento chamado Sunset do Pato, no Rio de Janeiro, acompanhado de dois amigos, e começou a flertar com algumas meninas. Algumas horas depois, diz o colunista, Loreto foi visto na pista de dança lambendo a orelha de uma jovem e trocando beijos.