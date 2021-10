Léo Santana grava projeto audiovisual em Praia do Forte com participações especiais

O cantor Léo Santana gravou na tarde desta terça-feira (19), na Praia do Forte, Litoral Norte baiano, mais um projeto audiovisual de peso. O 'Astral GG' contará com 13 músicas inéditas, cheias de ritmos e batidas envolventes.



Para a gravação, Léo, que agora é papai de Liz, reuniu um time com grandes nomes da música nacional, incluindo Wesley Safadão, Ludmilla e Ivete Sangalo, além de destaques como L7nnon e a dupla Diego & Victor Hugo.



A previsão de lançamento do projeto é para o final deste ano. “Vem mais um grande sucesso do Gigante aí!”, prometeu o GG. Veja fotos da gravação.

(Saulo Brandão) (Saulo Brandão) (Saulo Brandão)