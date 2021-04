Léo Santana já pensa nos próximos filhos com Lore: 'Não quero parar em um só'

O primeiro filho do casal Léo Santana e Lore Improta ainda nem nasceu, mas o cantor já está pensando nos próximos. Em entrevista ao jornal Extra, o baiano afirmou que quer ser para seus herdeiros o mesmo que seu pai foi para ele.

“Ter um filho sempre foi meu sonho. Quero mais. Não quero parar em um só, não (risos)! Tenho certeza de que serei bom pai. Tive um exemplo de pai maravilhoso e quero ser para o meu filho o melhor: dar educação, amor, ensinamentos... Vou passar para meus filhos o exemplo que eu sempre tive em casa. Sou muito família, e saber que serei pai me encheu de felicidade e orgulho”, diz o cantor, que perdeu o pai, Lourival Santana, há pouco tempo, em novembro do ano passado.

Após polêmicas e muitas idas e vindas, Léo e Lore finalmente selaram a união dos dois em fevereiro deste ano. De alianças trocadas, o cantor celebrou a fase amorosa.

“Estamos muito felizes. Casamos no civil , mas já estávamos morando juntos desde abril de 2020. Agora, estamos muito ansiosos com a chegada do nosso bebê”, diz ele, que já sabe qual será o nome da criança. Lorenzo, se for menino; Liz, se for menina.