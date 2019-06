Léo Santana lança clipe e EP com quatro músicas inéditas; assista

O cantor Léo Santana lançou, nesta sexta-feira (7), mais uma novidade para os fãs. Trata-se do EP Sempre No Mesmo Padrão, com quatro faixas inéditas. Uma delas, Olha Como Está Minha Mesa, ganhou até clipe, com participação da atriz Monique Alfradique, que faz par romântico com Léo Santana nas cenas. O clipe foi gravado no Rio de Janeiro e retrata o dia a dia de um casal que vive um relacionamento desgastado, quando ele já não suporta mais as atitudes autoritárias da mulher e resolve dar um basta.

Como o próprio nome já diz, o EP segue a linha do trabalho que consolidou a carreira solo de Léo Santana e o alçou ao posto de um dos artistas baianos mais executados no país. Com batidas envolventes e o refrões "chiclete", as músicas devem invadir os paredões, festas, carnavais fora de época, festivais e academias espalhadas pelo país.

Além da faixa-título e de Olha Como Está Minha Mesa, o EP ainda traz as faixas P da Vid e, O Dono da Zorra Toda.Para ele, é uma alegria lançar este novo projeto: “Estou muito satisfeito com o resultado desse EP. Tenho certeza que meus fãs e o público irão aprovar. As canções que gravei foram escolhidas com muito carinho e eu não vejo a hora de incluí-las no meu repertório. Será uma verdadeira festa!”, diz.