Levantamento aponta baixa hospitalização de vacinados contra a covid-19 na Bahia

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesab) divulgou um levantamento, com base nos dados notificados no sistema Sivep-Gripe, em que aponta baixa hospitalização de pessoas vacinadas contra a Covid-19 na Bahia.

De acordo com o levantamento, até o dia 24 de abril deste ano, 99,9% dos cerca de 2,2 milhões de vacinados contra a Covid-19 não contraíram a doença após a imunização ou, se infectados, não precisaram de hospitalização por conta da doença.

Apenas 382 pacientes imunizados chegaram ao ponto de serem internados. Isto representa 2,14% das 17.786 notificações de internações por Covid-19 no período de 01 janeiro até 24 de abril. Destes 382 pacientes, 281 tinham tomado somente a primeira dose e 99 também a segunda. Em outras duas notificações, não constavam a informação de quantas doses tinham sido aplicadas.

Das 382 notificações, 172 foram de residentes em Salvador, 21 de Vitória da Conquista, 11 de Lauro de Freitas e os demais de outros 105 municípios.

O secretário da Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas, afirmou que os dados reforçam a importância da vacinação para que uma queda sustentada do número de solicitações de internamento. “Já temos três meses de vacinação e podemos observar, por exemplo, uma queda na solicitação de UTIs para idosos acima de 70 anos, que é um público que está com a vacinação bem avançada”, afirma.

A diretora da Vigilância Epidemiológica, Márcia São Pedro, chama atenção que ainda que os números apontem a eficiência da estratégia de vacinação, continua sendo importante permanecer com as medidas de controle da pandemia. “Mesmo as pessoas que já foram imunizadas precisam continuar usando máscaras, manter o distanciamento social e evitar aglomerações” ressalta.