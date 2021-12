LG lança caixinha XBOOM 360 e novos fones da linha Tone Free

De olho nas vendas para o Natal, a LG apresentou na terça-feira, numa apresentação para a imprensa, suas novas apostas para o feriado, um dos principais para o varejo no ano, é claro.

Seguindo a aposta de várias marcas, incluindo ela mesma com o PK7, a empresa coreana mostrou em primeira mão a LG XBOOM 360, uma caixa com tecnologia de áudio omnidrecional e 120W RMS de potência em um sofisticado corpo cônico, com o objetivo de preencher um ambiente inteiroe manter a fidelidade sonora em todas as direções e para todos os ouvintes. O Woofer é fabricado em fibra de vidro e os tweeters, em titânio, e assim como a PK7 possui luzes multicoloridas e diversas funções bem bacanas por meio do app LG XBOOM, como efeitos de áudio e luzes e equalizações. A bateria, um grande diferencial da marca, dura cerca de 10 horas. Segundo a LG, o valor da XBOOM 360 será em torno de R$ 2.500.

LG XBOOM 360 (Foto: Divulgação)

Já os fones de ouvido LG Tone Free FP5 e FP9 contam com o ótimo cancelador de ruído, para que os usuários esqueçam interferênciuas externas quando estão os utilizando. Eles também possuem microfone triplo, o que, segundo a LG, promete menos ruídos e vozes mais nítidas. Essa é uma dificuldade recorrente nos fones de ouvido. Um destaque também na linha é a certificação IPX4, que torna os fones de ouvido resistentes ao suor e água.

LG Tone Free FP9 (Foto: Divulgação)

De acordo com a empresa coreana, a bateria do FP9 pode durar até 24 horas, sendo 10 horas de reprodução sem interrupção e mais 14 horas combinadas com carregamento do case. Já o FP5 garante 22 horas, sendo 8 horas de reprodução sem interrupção e mais 14 horas combinadas com carregamento do case. O FP9 conta com uma novidade interessante: a tecnologia exclusiva de LEDs UVNano no case, que esteriliza os fones e elimina até 99,9% das bactérias em apenas 5 minutos. O Tone Free FP5 terá preço sugerido de cerca de R$ 1.200, e o FP9, de R$ 1.800