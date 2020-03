Liam Gallagher exige retorno do Oasis para ajudar sistema de saúde britânico

Liam, o mais novo dos Gallaghers, já deu diversos sinais em músicas "One of Us" e tuítes de que quer retornar com o Oasis. Mas desta vez ele foi o mais claro possível e, literalmente, implorou ao seu irmão Noel pela volta da banda que acabou em 2009.

Em seu Twitter, 'R Kid' (como é conhecido) escreveu que exige o retorno da banda para arrecadar fundos para que o NHS (sigla para Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido) possa ajudar ainda mais na luta contra o coronavírus. A possível reunião, claro, só aconteceria quando a quarentena acabasse.

"Certo, estou de saco cheio de pedir, implorar, etc, acabou a paz. Eu exijo uma reunião do Oasis depois que tudo isso acabar com o dinheiro indo para a NHS. Vamos lá", suplicou.

Noel, o único obstáculo que separa o sonho de Liam e dos fãs do Oasis da realidade, até agora não deu resposta. Mas em outras ocasiões ele já declarou que nem cogita uma volta da maior banda dos anos 90.