Líder de quadrilha e mais três são mortos em troca de tiros com a PM

Um traficante conhecido como "Pão" e mais três comparsas, que ainda não foram identificados, foram mortos em troca de tiros com a polícia, na manhã deste domingo (5), na cidade de Inhambupe, localizada no Nordeste baiano. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), Pão era também homicida e assaltante e responsável por liderar uma quadrilha que atuava no município onde ele foi morto.

Segundo informações da SSP, equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Litoral Norte faziam rondas no bairro Novo Inhambupe quando receberam uma denúncia de que havia quatro homens armados. O quarteto foi localizado e cercado. "Dentro de um imóvel, Pão e três comparsas, ainda não identificados, atiraram. Após confronto, o quarteto foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos", informou a SSP, em nota.

Na casa foram apreendidos duas pistolas calibre 380, dois revólveres calibre 38, carregadores, munições e um colete balístico. O material foi apresentado na Central de Flagrantes de Alagoinhas.

"Atuamos com o objetivo de fazer as prisões, mas Pão e comparsas optaram por agredir os nossos policiais atirando. A resposta será sempre dura e dentro da lei, nestes casos", disse o comandante da Cipe Litoral Norte, tenente-coronel Ricardo Mattos.