Líder do BDM, Jão de Pirajá, foi morto com tiros no tórax e pescoço disparados pela polícia

João Teixeira Leal, líder da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM) em Pirajá, bairro de Salvador, que morreu na manhã de terça-feira (17), após uma megaoperação da polícia dentro de um flat no Jardim de Alah, na Orla, foi atingido por disparos na região do tórax e pescoço. As informações são do boletim de ocorrências do posto policial do Hospital Geral do Estado (HGE), para onde Jão de Pirajá foi socorrido pelos policiais.

Ainda segundo o boletim, ele se opôs ao cumprimento do mandado de prisão, estava armado e agindo com violência contra os policiais, "que revidaram dentro da proporcionalidade". O traficante foi levado para a unidade médica pelos policiais do Centro de Operações Especiais da Policia Civil (COE), mas morreu horas após ser baleado.

Jão foi surpreendido ainda na madrugada por pelo menos seis policiais do COE, que invadiram os apartamentos do Flat Jardim de Alah, na Avenida Octávio Magabeira, na Praia de Jardim de Alah, em Salvador, no cumprimento do mandado de prisão em desfavor do traficante.

João era conhecido como líder do Bonde do Maluco em Pirajá, e havia sido preso em setembro de 2014, num sítio na cidade de Amélia Rodrigues, com R$ 20 mil em espécie e um tablete de maconha. À época, o traficante respondia a 13 processos por tráfico de drogas e homicídios e tinha um mandado de prisão em aberto.

O corpo de Jão, até a manhã desta quarta-feira (18), ainda aguarda no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues. A família do traficante ainda não havia comparecido até as 9h para o processo de liberação do corpo.

Pagode e facção

Jão de Pirajá usava uma banda de pagode para lavar dinheiro da facção. A informação foi divulgada pela Polícia Civil, na manhã de terça-feira (17), durante apresentação do balanço da operação que resultou na morte do traficante e na prisão de 13 pessoas acusadas de envolvimento no grupo criminoso.

“Durante as nossas investigações, constatamos que ele era dono de uma banda de pagode que era usada para lavar dinheiro. E a gente tem constatado muitos isso. Traficantes usam essas bandas para tal prática porque é muito fácil. Se declara que houve 100 pessoas num show, quando na verdade foram 20”, declarou o delegado Marcelo Sansão, diretor do Departamento de Combate ao Crime Organizado (Draco) da Polícia Civil. Ele preferiu manter o sigilo sobre o nome da banda.

Jão de Pirajá estava no crime há mais de 20 anos e o seu patrimônio vai além de casas, fazendas, apartamentos e carros em Salvador. “Pelo tempo, não há dúvida que ele tem muito mais do que isso, mas estávamos cruzando as informações. Essa operação foi iniciada há um ano e meio e ainda estamos levantando muitas informações. Muita coisa precisa ser feita. Sabemos que os imóveis não estão no nome dele e para isso precisamos de todo o levantamento dos cartórios”, disse o delegado.

Traficante Jão de Pirajá reagiu a abordagem policial e foi baleado (Foto: Divulgação/SSP)

Apesar de fazer uso uma tornozeleira eletrônica, e por isso tendo os passos monitorados, ele continuava a comandar ações da BDM em Pirajá e parte do Parque São Bartolomeu. Temendo uma represália, a Patamo ocupou as duas localidades afim de evitar toque de recolher e ataques a ônibus.

Jão de Pirajá ocupava a terceira posição no organograma da facção, juntamente com George Ferreira Santos, o Neguinho, que teve o mandado de prisão cumprido nessa operação em uma unidade prisional do estado do Maranhão.

Ele recebia ordens do atual líder da facção Cristiano da Silva Moreira, o Dignow, conhecido também por Maluco ou Azuado, o Às de Ouro do Baralho do Crime, que assumiu o topo da organização criminosa após a morte do fundador do BDM, José Francisco Lumes, o Zé de Lessa, no dia 4 deste mês do Mato Grosso do Sul.

“Aqui, na Bahia, Jão era o responsável por administrar a distribuição de drogas e armas da facção. Ele já foi preso mais de uma vez e era solto depois pela Justiça”, disse o delegado Marcelo Sansão, diretor do Departamento de Combate ao Crime Organizado (Draco) da Polícia Civil.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier