Líder espírita Divaldo Franco anuncia que está com covid-19

Divaldo Franco, de 95 anos, foi diagnosticado com Covid-19 e encontra-se em recuperação na sua residência, na Mansão do Caminho. Por recomendação médica, o médium, escritor e filantropo baiano está isolado para os cuidados necessários e impossibilitado de atender ao público. A informação foi divulgada em comunicado pelo Centro Espírita Caminho da Redenção. "Divaldo agradece pelas inúmeras mensagens de apoio e carinho, estando impossibilitado de responder a todos individualmente", diz o texto.



Conhecido como Mensageiro da Paz, Divaldo Franco completou 95 anos em maio. Natural de Feira de Santana, ele cumpre sua missão mediúnica desde os 20 anos, quando fundou o Centro Espírita, 5 anos antes de fundar a Mansão do Caminho, como lar de crianças órfãs.



Em sua trajetória, foi pioneiro, no Brasil e na América Latina, no atendimento a menores carentes em unidades-lares, tendo adotado e registrado 684 filhos em seu nome. É reconhecido como Líder Religioso pela Organização das Nações Unidas (ONU) e considerado Embaixador Universal da Paz pela Universal Peace Embassy e Cercle Universel des Ambassadeurs de la Paix.

Leia mais no site Alô Alô Bahia