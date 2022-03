Liga dos Campeões terá duelo Chelsea x Real Madrid nas quartas

Em situação difícil fora de campo, o Chelsea também deve enfrentar problemas nos gramados nas quartas de final da Liga dos Campeões. O atual campeão europeu vai encarar o embalado Real Madrid, dos brasileiros Vinicius Junior e Casemiro, em busca da vaga na semifinal.

Outro confronto que promete empolgar os torcedores será o duelo entre o poderoso ataque do Manchester City e a boa defesa do Atlético de Madrid.

O sorteio, realizado nesta sexta-feira (18), sem qualquer restrição ou direcionamento de times, definiu também os confrontos entre Villarreal e Bayern de Munique e entre Benfica e Liverpool. As partidas serão disputadas em abril, nos dias 5 e 6 (ida) e 12 e 13 (jogos da volta).

Chelsea x Real Madrid terá o time espanhol decidindo a vaga em casa, no Santiago Bernabéu. O Real, que conta ainda com os brasileiros Éder Militão e Rodrygo, vive bom momento na temporada. Lidera o Campeonato Espanhol com folga e vem de grande classificação sobre o Paris Saint-Germain, com vitória de virada na volta sobre o trio Messi, Neymar e Mbappé.

O time inglês, do brasileiro Thiago Silva, apresenta situação oposta. Sem empolgar no Campeonato Inglês, está longe da briga pelo título. Nesta Liga dos Campeões, vem avançando aos trancos e barrancos. E, fora de campo, passa por enormes limitações.

Por conta dos vínculos do seu dono, Roman Abramovich, com o presidente russo Vladimir Putin, o clube londrino enfrenta restrições, como vender ingressos ou negociar jogadores. A direção do time negocia com o governo britânico para aliviar as sanções.

É possível ainda que o Chelsea já esteja vendido quando o confronto das quartas tiver início. No momento, o governo busca uma solução para o clube, que já estava à venda antes da invasão russa na Ucrânia.

Outro duelo que passará por Madri envolve o Atlético, que decidirá em casa com o Manchester City. Será um duelo de opostos O time inglês, comandado por Pep Guardiola, esbanja gols e tranquilidade na competição. E avançou às quartas com goleada sobre o Sporting. Já o Atlético eliminou o Manchester United, rival do City, no sufoco, como foi também sua classificação para o mata-mata.

Em bom momento na temporada, o Liverpool talvez tenha o caminho mais tranquilo para alcançar a semifinal. O time inglês vem crescendo nas últimas semanas a ponto de reduzir a grande distância que havia para o City na briga pelo título do Campeonato Inglês. A disputa agora se tornou direta.

Nas oitavas, enfrentou a dura Inter de Milão. Venceu fora, mas perdeu em casa, sem maiores sustos. Decidirá em casa mais uma vez. O Benfica sofreu mais. Superou o Ajax em Amsterdã, na partida da volta, para buscar a classificação.

O último confronto das quartas envolve o surpreendente Villarreal e o tradicional Bayern de Munique, que fará a segunda partida na Alemanha. O time espanhol brilhou nas oitavas ao fazer 3x0 na Juventus, em Turim. Já o Bayern oscilou. Jogou mal a ida contra o Salzburg, mas aplicou 7x1 na volta.

No sorteio desta sexta, a Uefa também definiu o cruzamento das semifinais. O vencedor de City x Atlético (decidindo em casa) enfrentará o vitorioso de Chelsea x Real. E quem vencer de Benfica x Liverpool (decide em casa) vai ter pela frente o vencedor de Villarreal x Bayern.

A final está marcada para o dia 28 de maio, no Stade de France, em Saint-Denis, nos arredores de Paris. Inicialmente, a decisão estava agendada para São Petersburgo, mas a Uefa transferiu o jogo por conta da invasão russa na Ucrânia.

Confira os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões:

Chelsea x Real Madrid

Manchester City x Atlético de Madrid

Villarreal x Bayern de Munique

Benfica x Liverpool