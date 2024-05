VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

Mulher mata marido a facadas após ser agredida em Feira de Santana

Um homem foi morto a facadas na manhã desta sexta-feira (10) na Rua Vila Nova, do Parque Ipê, no município de Feira de Santana, região centro norte do estado. Segundo informações da Polícia Civil, a companheira da vítima é a suspeita de ter cometido o crime e se apresentou na Delegacia de Homicídios (DH) momentos após o crime.

De acordo com as informações que constam no boletim de ocorrência da Polícia Civil, a mulher estava sendo agredida e para se defender desferiu um golpe de faca no esposo, Adilson da Silva Santos, 41 anos. Ela acionou uma unidade de atendimento do Samu, que confirmou a morte do homem no local.