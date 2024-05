MANDADO CUMPRIDO

Mulher condenada a 12 anos pela morte de policial militar é presa em Salvador

O assassinato de Fábio Nascimento Cintra, companheiro da mulher, ocorreu em agosto de 2011, no bairro de Tancredo Neves

Uma mulher condenada a mais de 12 anos de prisão por matar o companheiro, um policial militar, foi presa na quarta-feira (8), em Tancredo Neves, por equipes da Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM) e da Coordenação de Operações e Inteligência do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O crime ocorreu em agosto de 2011 e teve como vítima o policial militar Fábio Nascimento Cintra. As investigações da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) apontaram que o PM foi surpreendido pela companheira quando estava saindo de casa, naquele bairro.

“Contrariada pela decisão da vítima em se separar, a mulher efetuou disparos de arma de fogo que acabaram atingindo fatalmente Fabio”, informou a diretora do DHPP, delegada Andréa Ribeiro.

Com o cumprimento da ordem judicial, expedida pelo 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador, em junho de 2023, a acusada foi submetida ao exame de corpo de delito e encaminhada à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde ficará à disposição da Justiça.