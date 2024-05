CÂNDIDO SALES

Corpo de mulher desaparecida é encontrado com marcas de violência no sudoeste da Bahia

A mulher estava desaparecida, ao menos, há dois dias, quando familiares registraram o desaparecimento. O carro de Luciele foi roubado e encontrado por familiares com pneus furados, logo após o registro, na terça-feira (7). Além do veículo, pertences da mulher também foram roubados.

Equipes da Delegacia Territorial (DT/Cândido Sales), com apoio da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Vitória da Conquista), investigam a morte. Depoimentos são coletados, guias para perícia em local de crime, no veículo e para remoção e necropsia foram expedidas. Laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) vão colaborar para o esclarecimento do caso.