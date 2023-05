Linn da Quebrada rebate acusação de Natalia Deodato sobre estrelismo

De colegas de confinamento no BBB 22 a troca de farpas nas redes sociais. Natália Deodato, de 23 anos, está confinada no reality A Grande Conquista, da Record TV. No programa, a jovem acusou a ex-amiga, Linn da Quebrada, de 32, de ter ficado diferente após virar "estrela".

No programa da emissora de Edir Macedo, Natália desabafou: "É estrela, não fala com pobre não. A gente tem um grupo eu, ela, Jessi [Alves] e Naiara Azevedo. Nós três ficamos falando sozinhas lá".

Sem perder tempo, Linn, na madrugada desta terça-feira (16), resolveu rebater a ex-colega de confinamento do Big Brother Brasil, explicando que não é uma pessoa que gosta de grupos no WhastApp, assunto que a própria cantora já tinha comentado durante a estadia no programa da Globo.

"Vamos aos fatos: 1- eu perdi o celular que tinha e estou com outro número

2- eu não gosto de grupo de zap. Fico ansiosa com a sensação se sempre ter demanda a cumprir. Tenho grupos de trabalho que já demandam muita energia.

3- não é elitismo, é meu modo de preservar saúde mental", disse.

Em seguida, Linn ainda finalizou falando que a relação entre elas não era boa e frisou sobre a diversidade de realitys que Natália estava.

"E outra, a Natália já está no seu terceiro reality. Me parece meio incoerente se apoiar na justificativa de eu não falar com ela por ela ser pobre. Nossa 'amizade' na casa foi bem conturbada e bola pra frente. Estamos seguindo. Não soul a melhor pessoa, mas faço meu melhor do meu jeitinho", finalizou.