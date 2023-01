Lionel Messi não quer mais permanecer no PSG, afirma jornalista

O futuro de Lionel Messi no futebol ainda é um mistério. O contrato do jogador com o Paris Saint-German vai até o dia 30 de junho deste ano, com opção de renovar por mais uma temporada. Mas, segundo o jornalista Gerard Romero, o argentino deixará a equipe após o encerramento do vínculo.

Romero afirmou que o astro não quer mais ficar na equipe, e desistiu de renovar com o clube. De acordo com ele, a mudança de planos veio após o atacante se tornar campeão da Copa do Mundo.

Messi estaria cogitando um retorno ao Barcelona, após dois anos. O craque deixou a equipe catalã ao fim da temporada 2021/22, encerrando uma passagem que durou 17 temporadas.

O jornalista Sergio González foi pela mesma linha, e apresentou três razões pelas quais o atacante não planeja estender o vínculo com o PSG. Um relacionamento ruim com os torcedores do clube, além da proteção dos franceses a Mbappé, foram dois motivos listados.

Além disso, segundo González, Messi gostaria de fugir de polêmicas e jogar com tranquilidade.

A emissora francesa RMC Sport, porém, negou a informação. De acordo com o veículo, a tendência é que o astro renove com o clube francês por uma temporada. O jornal Mundo Deportivo também publicou que Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, acredita que a situação não mudou, e que o craque argentino seguirá em Paris.

Messi vive sua melhor temporada pelo PSG. Em 2022/23, o argentino disputou 21 jogos, marcou 13 gols e deu 14 assistências. Já em 2021/22, atuou em 34 partidas, marcou 11 gols e deu as mesmas 14 assistências.