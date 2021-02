Lira avisa Bolsonaro que Câmara tende a confirmar prisão de Silveira, afirma coluna

Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira disse ao presidente Jair Bolsonaro que a Casa deve manter a prisão do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ). A informação é da colunista Monica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

O parlamentar bolsonarista foi preso na noite da terça-feira, por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. No dia seguinte, a decisão foi referendada por unanimidade pelo plenário da Corte. Daniel foi preso em flagrante por publicar um vídeo com ofensas e ameaças aos ministros, além de defender a volta da ditadura militar.

Por se tratar de uma prisão de parlamentar, a palavra final sobre o assunto é da própria Câmara, que deve decidir em plenário se mantém ou não a decisão.

Na manhã desta quinta-feira (18), diz a coluna, Bolsonaro e Lira tiveram uma reunião. Parte da equipe do governo temia que a prisão do parlamentar fizesse parar andamento de projetos que consideram importantes, como a PEC emergencial e a reforma administrativa. Bolsonaro tem sido aconselhado por aliados a não tomar parte no assunto da prisão, que até agora não comentou, apesar de Silveira ser seu aliado.

Na conversa, Lira afirmou que o sentimento na Câmara é de que a prisão deve ser mantida, embora inicialmente os parlamentares tenham se mostrado mais inconformados com a decisão de Moraes. A percepção agora é que com a decisão do plenário do STF, e também com Silveira denunciado pela Procuradoria Geral da República (PGR), poderia haver uma crise caso a Câmara decida por não manter a prisão.

Há, porém, temor na Casa de que se a prisão for validada isso crie um precedente no futuro que poderá ser utilizado contra qualquer um da Casa. Mas membros do STF indicaram que iriam considerar uma afronta uma medida para liberar Silveira sem nenhuma contrapartida, diz a coluna.

Por ordem de Lira, o Conselho de Ética da Câmara, suspenso há 1 ano, foi reativado e deverá julgar o caso do deputado.