Lira inclui PEC do voto impresso na pauta da Câmara para terça (10)

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP). decidiu colocar na pauta da terça-feira (9) do plenário a proposta de emenda à Constituição (PEC) do voto impresso.

Em uma comissão especial, na sexta, a proposta teve parecer pelo arquivamento aprovado, depois que o relatório favorável à mudança foi rejeitado. Na ocasião, Lira disse que mesmo assim levaria o tema ao plenário por conta da importância.

"Nós temos hoje uma média de 15 a 16 partidos contra o voto impresso ou auditável na Câmara e, com essa perspectiva, eu penso que as chances de aprovação podem ser poucas", disse ele nesta segunda, à rádio CBN.

Os 513 deputados vão analisar a proposta de emenda à Constituição com os relatórios elaborados pela comissão. Para ser aprovada, a PEC precisa dos votos de 308 deputados.

O voto impresso é defendido pelo presidente Jair Bolsonaro desde que ele se lançou em uma crescente de ataques à legitimidade do voto eletrônico, sem apresentar provas de irregularidades.

No último dia 4, o ministro Alexandre Moraes determinou a inclusão do presidente como investigado no inquérito das fake news do Supremo Tribunbal Federal (STF).

Hoje, em entrevista a uma rádio baiana, Bolsonaro disse que a perspectiva é de derrota da PEC. "Se não tiver uma negociação antes, um acordo, vai ser derrotada a proposta, porque o ministro Barroso apavorou alguns parlamentares. E tem parlamentar que deve alguma coisa na Justiça, deve no Supremo, né. Então, o Barroso apavorou. Ele foi para dentro do Parlamento fazer reuniões com lideranças e praticamente exigindo que o Congresso não aprovasse o voto impresso", afirmou em entrevista à Bravo Rádio, de Salvador.