Líridas: chuva de meteoros atinge a Terra nesta terça e pode gerar bolas brilhantes

Quem olhar para o céu entre esta terça-feira (21) e a madrugada de quarta (22) poderá apreciar uma das chuvas de meteoro mais antigas conhecidas pela humanidade, a Líridas. Isso porque o fenômeno, que já começou, atingirá seu pico às 22h50 de hoje - antes do paredão do BBB20.

Mas também não espere uma grande quantidade de meteoros rasgando o céu. As Líridas são conhecidas por sua baixa taxa ocorrências. Para este ano, por exemplo, a Nasa espera algo em torno de 15 meteoros por hora. Ainda assim, ela é conhecida por outro show particular: produz bolas brilhantes.

As Líriadas são observadas a mais de 2.700 anos e é formada pela nuvem de detritos espaciais do cometa Thatcher, cuja órbita é atravessada pela Terra anualmente por volta do mês de abril.

"Embora os Líridas não sejam tão prolíficos quanto outras chuvas de meteoros, como os Persêidas ou Geminídas, eles geralmente produzem algumas bolas de fogo brilhantes e, como a Lua estará quase invisível em 22 de abril, as taxas devem ser boas", explica Bill Cooke, chefe do Escritório de Meio Ambiente Meteoróide do Marshall Space Flight Center da Nasa

Ainda assim, é bom ter em mente que a visualização pode ser atrapalhada pela quantidade de luz artificial em ambientes urbanos.