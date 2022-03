Litro da gasolina passa dos R$ 11 no interior do Acre

O preço do litro da gasolina nos municípios do interior do Acre assustou moradores nesta sexta-feira (11). A alta anunciada fez o valor da bomba chegar a R$ 11,56 na cidade de Jordão. Já na cidade de Marechal Thaumaturgo, a 558 quilômetros da capital Rio Branco, quem precisa abastecer desembolsa R$ 10,55 por litro do produto. Em Cruzeiro do Sul, a segunda maior do estado, o preço do litro da gasolina subiu para R$ 8,29.

Com os aumentos divulgados pela Petrobras, o preço médio de venda da gasolina, nas refinarias, passará de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro, um aumento de 18,8%. Para o diesel, o preço médio passará de R$ 3,61 para R$ 4,51 por litro, uma alta de 24,9%. Para o o gás de cozinha, o preço médio de venda da Petrobras foi reajustado em 16,1% e passará de R$ 3,86 para R$ 4,48 por kg, equivalente a R$ 58,21 por 13 kg.

Em Rio Branco, motoristas de Rio Branco fizeram filas nos postos de combustíveis na quinta (10) para abastecer os veículos após a Petrobras anunciar reajuste no preço da gasolina e do diesel e também do gás de cozinha. Um posto da capital acreana ofereceu desconto para zerar o estoque antes do reajuste. Alguns motoristas aproveitaram para encher o tanque antes do novo preço.