Livro afirma que Vaticano abriga uma das maiores comunidades gays do mundo

Fruto de quatro anos de pesquisa, período em que o autor falou pessoalmente com mais de 1.500 pessoas no Vaticano e em 30 países (incluindo o Brasil), o livro No Armário do Vaticano - Poder, Hipocrisia e Homossexualidade (Objetiva | 499 págs. | R$ 79,90/impresso e R$ 39,90/e-book), do respeitado jornalista e escritor francês Frédéric Martel, que é gay, é um best-seller mundial e, claro, provoca polêmicas.

Martel usa as palavras críticas do papa Francisco como sinalizadoras de que há algo mesmo de podre no Vaticano: "Por trás da rigidez, há sempre alguma coisa escondida; em inúmeros casos, uma vida dupla".

O livro investiga a homossexualidade velada entre os padres da Igreja Católica e a crescente homofobia de alguns expoentes do Vaticano, que podem estar envolvidos na ocultação dessa vida dupla.

