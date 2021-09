Loja destruída em incêndio na Vasco da Gama começou como um box vendendo parafusos 

Foram mais de 40 anos consumidos em pouco mais de duas horas. Uma das casas de autopeças mais tradicionais de Salvador, a Vasco Import foi totalmente destruída por um incêndio no início da manhã de segunda-feira (27). Mas a loja, que vendia produtos de 18 marcas de carros, entre nacionais e importados, e que empregava 25 pessoas, começou sua trajetória vendendo apenas parafusos numa lojinha.



“O dono trabalhava na Petrobras. Quando se aposentou, montou uma casa de parafusos. Era um box. Mas aos poucos ele foi comprando as casas vizinhas e aumentado. O negócio deu tão certo que ele abriu outras duas lojas em Salvador, a Imports Auto Peças Baixa de Quintas e a Vasco Import São Cristóvão”, contou Litelton Lopo Guanaes, 57, um dos donos da Mármores e Granitos, estabelecimento que divide parede com a Vasco Import.



As chamas não atingiram a Mármores e Granitos porque os bombeiros resfriaram as paredes com vários jatos d’água. A tensão maior era que as chamas não chegassem à uma loja de ferro-velho, colada à marmoraria. O local tem uma área de 840 mil metros quadrados com plásticos e papelões, produtos altamente inflamáveis.



O incêndio começou às 5h30. Foram mais duas horas para o Corpo de Bombeiros controlar a situação. Para que isso possível, foram usados sete caminhões para combater as chamas. Além disso, bombeiros quebraram paredes de outros estabelecimentos para terem acesso às laterais e fundo da loja, para uma ação mais direta no incêndio. Por volta das 10h, tratores foram usados para derrubar as paredes já condenadas. Já às 11h, era iniciado o rescaldo nos escombros.

Especializada

A Vasco Import era especializada no fornecimento das melhores opções disponíveis no segmento de peças automotivas para veículos nacionais e importados. Vendia diversos produtos desde veículos chamados nacionais (Volkswagen, Fiat, Chevrolet e Ford) aos importados, de marcas como Volvo, BMW e Mitsubishi Motors e Troller.



A empresa oferecia variedade de itens com preços competitivos como rolamentos, molas, amortecedores, velas, filtros, embreagens, acessórios, pistões, discos, baterias, correias e óleos. “O dono atendia uma média de 150 a 200 clientes por dia. Aí nunca ficava vazio", disse Litelton. No entanto, diante do cenário encontrado de destruição, os engenheiros da Defesa Civil condenaram o imóvel numa análise preliminar nesta segunda. "Terrível o que aconteceu. Agora restou isso aí", lamentou ele, apontando para os escombros.



A também proprietária da marmoraria, Janaíra Lopo Guanaes, 45, afirmou que lamenta a destruição da tradicional loja de autopeças.

“O dono é uma pessoa muito boa. Todos os comerciantes daqui gostam dele. Ele é uma pessoa que costuma ajudar toda a família, empregando todo mundo em suas lojas. Eram 25 funcionários que colavam com ele. São 25 pais de famílias que perderam seus empregos inesperadamente. Todo mundo aqui se conhece há anos e todo mundo está arrasado”.

O dono da Vasco Import, identificado como Raimundo, não acompanhou o trabalho dos bombeiros e da Defesa Civil. Pessoas ligadas a ele disseram que o empresário estava abalado e que por isso não tinha condições emocionais para ir até o local. A reportagem tentou falar com funcionários, mas eles também estavam emocionados com a situação e não quiseram falar sobre o assunto.