Loja multimarca promove evento gratuito de maquiagem em Salvador

A Sephora traz para Salvador a 2ª edição do Sephora The Sound of Beauty, que mescla ativações com marcas vendidas na loja e uma curadoria de músicas selecionadas para promover uma imersão no universo da multimarcas.

Essa é a primeira vez que Salvador está na rota do evento, que acontece no Salvador Shopping entre 2 e 5 de maio, com inscrições gratuitas em www.sephora.com.br/tsob.

A programação conta também com tratamentos de beleza personalizados, estações de maquiagem, promoções e, por fim, masterclasses para até 25 pessoas (com duração aproximada de 35 minutos). A trilha sonora do festival será comandada pela DJ Lilly Scott.

O público vai vivenciar uma série de atividades junto às etiquetas Benefit, NARS, Laura Mercier, Shiseido, Kat Von D, Urban Decay, Biossance, Bruna Tavares, Lancôme e MAKE UP FOR EVER. Sephora Collection, marca própria da Sephora, também é presença garantida na ocasião. Para os apaixonados por fragrâncias, Mercedez, Antonio Banderas, Bvulgari e Burberry trazem experiências de seus portfólios.

Como funciona?

O evento é aberto ao público e o acesso é gratuito, mas a entrada só é permitida com o Beauty Pass. Para garantir este passaporte da beleza e o acesso às atividades, bem como às masterclasses de maquiagem, é necessário fazer um pré-cadastro pelo hotsite da marca, com o dia e o horário de preferência e comparecer no Sephora The Sound of Beauty. Também será possível fazer o cadastro na entrada do evento, sujeito à disponibilidade de agenda. Serão 100 entradas por hora previstas em regulamento.

No evento, o cliente poderá escolher com quais marcas quer vivenciar as experiências e cada uma disponibilizará um carimbo personalizado no Beauty Pass. Ao completar três carimbos, é possível entrar na loja Sephora e sortear, em uma caixa secreta, uma amostra exclusiva de uma das marcas participantes.