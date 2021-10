Lote de trilhos da Fiol chega a Salvador e recebe certificação

Um lote de trilhos para a construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) desembarcou no Porto de Salvador no último sábado (9). Na tarde desta quinta-feira (14), o corpo diretivo da Companhia das Docas da Bahia (Codeba) e a diretoria da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, representando o Ministério da Infraestrutura, juntamente com diretoria do Tecon Salvador participaram da solenidade de certificação técnica e entrega.

No Porto, as autoridades acompanharam a descarga final dos trilhos e as atividades técnicas de inspeção, para viabilizar a liberação do transporte ao destino final.

“A FIOL representa a geração de milhares de empregos diretos, concretização de novos negócios e, consequentemente, o desenvolvimento econômico e social da Bahia e da Região Nordeste. Pode ser o primeiro passo para a reintegrações dos portos baianos com a malha ferroviária brasileira”, afirmou o diretor-presidente da Codeba, Carlos Autran Amaral.

O navio Pretty Universe atracou com 20.035 toneladas de carga, (27.827 peças), o equivalente a 167 km de ferrovia. As peças são destinadas ao trecho 2, que liga os municípios de Caetité e Barreiras, na Bahia, num total de 485km. A previsão do Governo Federal é para a entrega desse 2º trecho em 2022.

Outros dois navios com remessas de trilhos para a obra estão previstos para chegar em novembro e dezembro ao Porto de Salvador. Um deles já está a caminho.

“O Tecon Salvador tem expertise na operacionalização das chamadas cargas de projeto, com medidas de proporções gigantes e que exigem equipe especializada e infraestrutura de ponta, explica Demir Lourenço, diretor executivo do Terminal de Contêineres.

A Fiol terá um total de 1.527 km, (cerca de 1.400 km em solo baiano) ligando o futuro Porto Sul, na região de Ilhéus, ao município de Figueirópolis (TO), onde se conectará com a Ferrovia Norte-Sul e o restante do país.

"A ferrovia já está preparada para receber esses insumos, o que vai agilizar a entrega desse importante trecho ferroviário”, afirmou o presidente da Valec, André Kuhn.