Luana Piovani se derrete por baiana de acarajé em Lisboa após show de Timbalada

A atriz Luana Piovani curtiu o show da Timbalada em Lisboa no domingo (11) e aproveitou para curtir um acarajé nos bastidores, depois da apresentação. Ela correu para conseguir a iguaria da Bahia.

No vídeo, compartilhado pela própria baiana, chamada Carol, a ex-esposa de Pedro Scooby comentou que ficou feliz em ver uma baiana no evento da Timbalada. "Aquilo ali é uma baiana de verdade, né? Aí eu comecei a me tremer e eu falei 'fud*u'", brincou.

Na gravação, é possível perceber a paixão de Luana Piovani pela pimenta da Bahia. A todo momento, a artista pediu para a baiana de acarajé caprichar um tempero, deixando bastante ardido.

"Nega, ó, tem pimenta. Eu botei pouquinho pimenta pra você não morrer", brincou Carol ao entregar a comida para a famosa.

A banda Timbalada, antes do show, ainda pintou o corpo de Luana Piovani para entrar no clima da baianidade. "Emoção da Timbalada na pele misturada com a emoção de ter timbaleiros e timbaleiras que transbordem amor pelos olhos", diz a legenda da foto com Buja e Denny Denan com Luana Piovani.