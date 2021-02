Lucas Penteado posa com fãs em aeroporto no Rio após deixar o BBB21

O ator Lucas Penteado, que deixou o Big Brother Brasil na manhã deste domingo (7), após não suportar os ataques e abusos psicológicos de concorrentes na disputa por R$ 1,5 milhão, reapareceu durante a tarde em cliques de passageiros no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, e em um vídeo postado por seus perfis nas redes sociais, no qual é festejado por parentes e vizinhos em São Paulo.

Deus é bom o tempo todo e o sorriso do nosso menino é a prova que o amor venceu o ódio! ????❤️ pic.twitter.com/hgPqXwWjNX — Lucas Koka Penteado ???? (@koka_lucas) February 7, 2021

"É nós! É nós!", disse ele, saudando a vizinhança.

Mais cedo, ele tinha decidido deixar o programa ao ser alvo de uma série de julgamentos depois de beijar Gilberto na festa indiana. Momentos depois, ele deixou o Projac, e horas após sair do programa já embarcou para São Paulo.

Segundo o Uol, no aeroporto, o ator foi recebido por fãs, que o apoiaram, e foi solícito, posando para fotos.

Um dos fãs, Cleber Lima, postou que Lucas foi muito bem no 'BBB'. 'Cara, tu fez historia no BBB 21 sim! Prazer te conhecer e conversar um pouco com você!'

Outro que posou com o ex-BBB foi o investigador Cassio Silva. Veja as fotos abaixo.

Vaquinha de ajuda

A revolta do público após a saída do participante se converteu em mobilização para ajudá-lo. Ainda neste domingo, uma vaquinha foi aberta para tentar arrecadar dinheiro para Lucas, que já confessou ter o sonho de dar uma casa para a mãe. Muitos famosos também se envolveram e se disponibilizaram a ajudar.

A quantidade de acessos simultâneos ao benfeitoria.com/lucaskoka, arrecação autorizada pela família de Lucas, chegou a derrubar o site. No início da tarde, a assessoria do ator afirmou que ele "encontra-se bem" e em momento oportuno vai falar com a imprensa.