Lucio Mauro Filho agradece a mãe por cuidados com o pai: 'Lutou cada segundo'

Lidar com a perda de um ente querido não é fácil. O ator Lúcio Mauro Filho decidiu passar por essa experiência prestando homenagens também nas redes sociais. Nesta terça-feira, 14, ele decidiu fazer uma dedicação para a mãe, que perdeu o marido Lúcio Mauro no último sábado, 11, véspera do Dia das Mães. O ator morreu após quatro meses de internação, no Rio de Janeiro.

(Foto: Reprodução)

Na foto publicada no Instagram, Lúcio Mauro aparece ao lado da esposa em 2016, horas antes de sofrer o AVC. Nos últimos três anos, o ator passou por cuidados especiais. "Se ele resistiu tanto tempo, foi graças ao amor e dedicação dessa mulher. Minha mãe lutou cada segundo desde então, para que a vida do papai tivesse a melhor qualidade possível. Foram quase 50 anos de amizade", escreveu.



Lúcio Mauro Filho contou como a mãe está demonstrando serenidade nesse momento tão difícil na vida da família. "Papai partiu no sábado à noite, como que corresse para não estragar o domingo do Dia das Mães. É claro que foi um domingo difícil. Depois que voltei correndo de São Paulo, fui liberar seu corpo no hospital. De lá peguei as crianças e fomos para a casa de mamãe para poder enchê-la de carinho e amor. Cercada pelos filhos e netos, ela esbanjou serenidade e mesmo sentindo o vazio da perda do velho, demonstrou uma resiliência que só os grandes seres humanos podem ter", declarou. O ator finaliza dizendo que tem orgulho da mãe e agradeceu pelo companheirismo.