Lúcio Mauro Filho tentou encerrar A Grande Família e gerou climão com Marco Nanini

A Grande Família, programa de humor que ficou no ar entre 2001 e 2014, na Globo, teve seus altos e baixos nos bastidores. Isso porque o ator Lúcio Mauro Filho, que fazia o Tuco, revelou que irritou Marco Nanini, seu pai na série, após questionar quando o programa iria sair do ar.

Ele, que entrou no programa humorístico com 25 anos, ficou até os 40 e precisava ir para outros ares da programação da Globo. "Fazíamos sempre uma reunião anual, no início do ano. Eu nunca falava nada, mas, na reunião de dez anos, falei: 'Estamos pensando em terminar alguma hora?' Aí o Nanini virou e disse: 'Acho que ainda tem lenha para queimar'", comentou em conversa ao PodPah.

Pouco depois, ele ligou para sua mãe da série, Marieta Severo e questionou se tinha comentado algo de errado no meio da reunião: "Saindo dali, liguei para a Marieta [Severo e perguntei: 'Falei alguma coisa errada?' Ela falou: 'Meu filho, você tocou no assunto proibido! Mas acho que concordo com você'".

No entanto, apesar da torta de climão, Marieta concordou com Lucio e ainda acrescentou que gostaria de fazer outras coisas além de A Grande Família. "A Marieta falou assim: 'Gente, se o Lucinho, que está fazendo 40, está um pouco agoniado com o que vai fazer depois disso aqui, eu, que estou fazendo 70, fiquei pensando e, realmente, quero fazer outras coisas. Não quero virar vovó pra sempre'", explicou.

Por fim, ele reforçou que, mesmo ficando mais de 10 anos à frente da série, terminou com a sensação de dever cumprido: "A sensação [de encerrar] foi de missão cumprida. Nós escrevemos um capítulo da história da TV brasileira. Lutamos pela qualidade daquele programa do primeiro ao último dia".