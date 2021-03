Ludmilla é derrotada na Justiça por Val Marchiori após ter cabelo comparado a bombril

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) aceitou o recurso da socialite Val Marchiori contra a condenação por danos morais após supostas ofensas à cantora Ludmilla.

Marchiori tinha sido condenado a pagar uma indenização de R$ 30 mil por comparar o aplique que a artista usava no cabelo a uma palha de aço no ano de 2016, durante a transmissão do Carnaval pela Rede TV!.

Em seu Instagram, a socialite comemorou a decisão, publicando um print de uma reportagem sobre o caso e com os dizeres "Justiça seja feita".

Ludmilla também se posicionou nas redes sociais, afirmando que esta não é a primeira denúncia de racismo que faz e disse que vai continuar usando a visibilidade que tem para enfrentar o preconceito. A cantora está analisando um possível recurso.

"Não vou desistir nem é só por mim. Eu tenho visibilidade, tenho provas e ainda assim estou passando por isso. Imagina quem é anônimo? Não posso e não podemos desistir", disse a funkeira.