Ludmilla se emociona a caminho do BET Awards: ‘Maior celebração da cultura preta’

Ludmilla está concorrendo à categoria de Melhor Artista Internacional no BET Awards, que acontece neste domingo, 26. Nas redes sociais, a cantora revelou estar emocionada com a indicação.



Neste sábado, Ludmilla chegou em Los Angeles, que será o local do evento, e fez um post no Twitter sobre a empolgação.



"Cheguei em Los Angeles pro BET Awards, a maior celebração da cultura preta no mundo. Minha primeira vez em um prêmio americano e pra aumentar a minha felicidade, como indicada", escreveu.



"No voo pra cá, vim refletindo sobre como minha música tem atravessado fronteiras. Confesso que chorei!. Só de ser indicada já fico feliz, mas quero lembrar que essa indicação não é só minha", disse.



"É de Alcione, Elza Soares, Tati Quebra Barraco, Iza, Mano Brown, Gilberto Gil, Mumuzinho, Emicida e todos os outros artistas pretos que em algum momento me tocaram e me inspiraram com sua arte", completou. "Estou até sem palavras para expressar o tamanho da minha felicidade. Obrigado a todos vocês que me acompanham e me dão tanta força pra ir cada vez mais longe".