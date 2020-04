Lula e Dória deixam diferenças de lado e trocam afagos sobre crise do coronavírus

Grandes adversários políticos, o ex-presidente Lula (PT) e o governador de São Paulo João Doria (PSDB) deixaram de lado o vasto histórico de críticas e ataques entre eles para trocarem afagos no Twitter em meio à crise do coronavírus.

"Nossa obsessão agora tem que ser vencer o coronavírus. Chegamos ao ponto do Doria ter que mandar a PM invadir fábrica pra pegar máscara. A gente tem que reconhecer que quem tá fazendo o trabalho mais sério nessa crise são os governadores e os prefeitos", escreveu o petista em sua conta no Twitter.

No último sábado, o governador recolheu 500 mil máscaras para profissionais de saúde. Para realizar tal ação, ele se baseou em uma lei federal de fevereiro deste ano que tipifica uma série de medidas em emergências de saúde pública.

Apesar do elogio a Doria, a declaração de Lula foi mais uma crítica indireta ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que vem se opondo a governadores sobre as políticas a serem adotadas na crise.

Doria respondeu ao ex-presidente: "Temos muitas diferenças. Mas agora não é hora de expor discordâncias. O vírus não escolhe ideologia nem partidos. O momento é de foco, serenidade e trabalho para ajudar a salvar o Brasil e os brasileiros".

Também pela rede social, o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos), filho do presidente, aproveitou para atacar o ex-presidente e o governador de São Paulo, que tem criticado publicamente o seu pai. "Ainda precisa desenhar? Eis as duas bandas que formam a bunda", escreveu.