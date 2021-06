Lula tem 49%, Bolsonaro, 23%, Ciro, 7%, aponta Ipec sobre 2022

O ex-presidente Lula lidera as intenções de voto para as eleições presidenciais de 2022, de acordo com pesquisa divulgada pelo Ipec, nesta sexta-feira (25). Lula (PT) tem 49%; Jair Bolsonaro (sem partido), 23%; e Ciro Gomes (PDT), 7%.

Em seguida, aparecem João Doria (PSDB) com 5% e

Luiz Henrique Mandetta (DEM) com 3%. Brancos / nulos são 10%, e não sabem / não responderam, 3%.

O levantamento do Ipec foi feito de 17 a 21 de junho e ouviu 2.002 pessoas em 141 municípios. A margem de erro é de 2 pontos para mais e para menos.