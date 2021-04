Mais barato que no Brasil?! Veja quanto custam os carros novos nos EUA

Os preços dos carros novos subiram bastante nos últimos meses. E a frase que mais se repete quando publicamos sobre um veículo e seu preço no país é: “nos Estados Unidos é mais barato”. Não é bem assim. Para quem ganha em dólar, sim. Mas na conversão, frustrando o imaginário popular, não.

Levando em consideração uma carga de trabalho de 40 horas por semana a US$ 7,25 por hora, o salário mínimo nos EUA fica em torno de US$ 1.160 (R$ 6.681). Dessa forma, um americano precisaria de menos de 18 meses para comprar um Nissan Versa S (US$ 14.980, valor sem frete e imposto). O brasileiro, com salário mínimo de R$ 1.100, teria que trabalhar quase seis anos para adquirir o mesmo veículo, por R$ 77.990. Aqui, o nome da versão é Sense.

A composição do preço nos Estados Unidos é diferente do modelo brasileiro. O carro mais barato daquele mercado é o Chevrolet Spark, oferecido por US$ 13.400 na versão LS. Mas é preciso incluir o valor do frete, que para Miami, por exemplo, custa US$ 995. Há ainda o imposto, que varia de acordo com a cidade e o estado, e vai de 4,5%, como em Honolulu, no Havaí, até 10,25%, como em Long Beach, na Califórnia.

Dessa forma, levando em consideração o preço da versão mais barata do Spark (US$ 13.400), mais o imposto (utilizando uma taxa de 6%) e somando o valor do frete (US$ 995), o preço desse produto na conversão é de R$ 87.546. No Brasil, o Chevrolet mais barato é o Onix Joy, oferecido por R$ 59.460. Ambos são equipados com transmissão manual.

A seguir, conheça os cinco modelos mais baratos dos Estados Unidos, lembrando sempre que são valores em Dólar, sem imposto e o frete levou em consideração a cidade de Miami, na Flórida. E, é claro, ocasionamente pode haver uma promoção ou desconto. Também há formas de pagamento diferentes e, se houver financiamento, são cobradas taxas extras.

Chevrolet Spark (US$ 13.400)

O Spark é um hatchback compacto, menor que o Onix. Por esse preço, o veículo tem transmissão manual e motor 1.4 litro que entrega 98 cv de potência. Os vidros são manuais, assim como as regulagens dos retrovisores externos.

No entanto, há wifi a bordo, ar-condicionado, direção com assistência elétrica e central multimídia. Para levar a pintura metálica Azul Caribe do carro da foto é preciso desembolsar mais US$ 395.

A versão LS é a opção mais barata do hatch compacto Spark, da Chevrolet

Mitsubishi Mirage (US$ 14.295)

A versão ES desse compacto da Mitsubishi tem transmissão manual e é equipada com um propulsor 1.2 litro, que rende 78 cv de potência. A direção do hacth é elétrica. Ele tem ar-condicionado, vidros elétricos, câmera de ré e central multimídia

O frete custa US$ 995 e a pintura vermelha sai por US$ 395 e para outras cores não há cobrança adicional.

Outro modelo compacto entre os mais baratos é o Mirage, da Mitsubishi

Nissan Versa (US$ 14.980)

O terceiro carro mais barato dessa lista é um sedã equipado com motor 1.6 litro (112 cv) e câmbio manual de cinco marchas. Nessa configuração mais barata, a S, já tem central multimídia.

Para Miami, a Nissan cobra US$ 950 de frete. Não há cobrança adicional pela pintura metálica. No Brasil, são cobrados R$ 1.450.

A versão S do Nissan Versa é similar a Sense vendida no Brasil

Hyundai Accent (US$ 15.395)

Outro sedã da lista, o Accent na versão SE tem motor 1.6 que rende 120 cv de potência e transmissão manual de seis marchas. Entre os equipamentos de série estão o ar-condicionado e câmera de ré. Mas a Hyundai não entrega central multimídia nessa versão, o equipamento só é de série a partir da SEL.

No Accent SE os freios traseiros são a tambor e as rodas de aço são 15 polegadas, cobertas com calotas. Freios a disco e rodas de liga leve só a partir da SEL. Mas ele tem piloto automático e comandos do som no volante. Não há cobrança adicional por pintura e o frete custa US$ $1,005. Como opcional, é possível levar a transmissão automática pagando mais US$ 1.100.

O modelo mais barato da Hyundai nos Estados Unidos é um sedã

Kia Rio (US$ 16.050)

O quinto modelo zero-quilômetro mais barato à venda nos EUA é Rio com carroceria sedã. O modelo tem o mesmo porte de um Chevrolet Onix Plus, Hyundai Accent e Nissan Versa. A versão LX, a mais barata, já conta com transmissão automática e motor 1.6 (120 cv) - é o mesmo motor do Hyundai Acccent.

O Rio LX é equipado com central multimídia, ar-condicionado e direção com assistência elétrica. O frete custa US$ 995 e a pintura pode custar até US$ 640 a mais. Por curiosidade, a versão hatch é mais cara, parte de US$ 16.990.