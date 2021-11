Mais de 170 flamingos morrem após ataque de onças em Foz do Iguaçu

Após o ataque de duas onças pintadas a flamingos no Parque das Aves, em Foz do Iguaçu, foram registradas as mortes de 172 das 176 aves do local. O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (9), segundo a administração.

Por volta da meia-noite, os dois predadores, mãe e filhote, pularam a cerca e invadiram o recinto dos flamingos chilenos e africanos. Apesar de seis aves terem conseguido resgate, apenas quatro aves sobreviveram ao ataque. O Parque das Aves informou que permanecerá fechado para visitação até sexta-feira (12).

A diretora de engajamento e sustentabilidade do Parque das Aves, Luciana Leite, informou ao RPC Foz do Iguaçu que a equipe da unidade está investigando a morte dos flamingos. "Nossa equipe veterinária está fazendo esse trabalho de autópsia, investigando de fato o que levou esses animais a óbito. É muito comum em aves o que a gente chama de miopatia de captura, diante de uma situação de estresse presenciada, esses animais vem a óbito mesmo sem serem atacados diretamente por uma onça. É importante comunicar isso. Ainda estamos fazendo o trabalho de autópsia para entender quantos animais tiveram essa interação direta com os felinos e quantos vieram a óbito por miopatia".

O Parque das Aves conta com sistemas de proteção aos predadores, pois é integrado ao Parque Nacional do Iguaçu, em 27 anos, nunca apresentou um ataque como esse. Os flamingos chegaram ao parque em 1995, quando as aves foram resgatadas no Chile.