Mais de 300 alunos perderão escola no Rio Vermelho

Alunos da Escola Estadual Alfredo Magalhães, no Rio Vermelho, fizeram um protesto no fim da tarde desta segunda-feira (3), na Avenida Juracy Magalhães, junto com familiares, contra o fechamento da unidade no turno noturno.

São 348 alunos que estudam à noite e ficarão sem escola. A unidade funciona hoje em tempo integral e atende alunos do Nordeste de Amaralina, Vale das Pedrinhas, Santa Cruz e Chapada do Rio Vermelho. O vice-diretor, Orlando Goes, teme o fechamento definitivo no ano que vem.

(Foto: Almiro Lopes/CORREIO) (Foto: Almiro Lopes/CORREIO) (Foto: Almiro Lopes/CORREIO)

(Foto: Almiro Lopes/CORREIO) (Foto: Almiro Lopes/CORREIO) (Foto: Almiro Lopes/CORREIO)

Desde meados de novembro, estudantes de escolas estaduais da capital e do interior protestam contra o possível fechamento das unidades. Pelo menos 30 mil estudantes serão impactados. Na capital, 19 unidades correm o risco de serem fechadas, atingindo cerca de 11 mil estudantes.

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) nega o número e diz que ainda não há a quantidade de escolas que passarão por mudanças. O governo do estado diz ainda que vai discutir o plano de reestruturação das escolas caso a caso. O órgão de educação evitou falar em número de escolas que podem ser fechadas ou municipalizadas.