'Mais forte do que nunca', diz Fabio Duarte, da FitDance

'A gente está mais forte do que nunca'. Foi com essa frase que o empresário e coreógrafo Fabio Duarte encerrou a live do projeto Alô Alô Convida*, promovida pelo site Alô Alô Bahia nesta quinta-feira (8). O CEO da FitDance, maior empresa de dança do país, evitou comentar sobre as polêmicas recentes, mas disse que está reposicionando a empresa.

"É sempre um desafio muito grande criar uma comunidade gigantesca, com tantas pessoas, tantas ideias. A gente é uma empresa e não é um grupo. Pra gente conseguir atingir muitas pessoas e clientes, você precisa de um conjunto de regras e isso sempre vai causar uma discordância, alguma coisa. Como tudo na minha vida, sempre foi um aprendizado", disse Fabio, em entrevista ao jornalista Pedrinho Figueredo.

"Se você começar a pegar um histórico de todo mundo que passou por aqui, todo mundo se desenvolveu, independente de discordâncias (...). O que eu vejo é que existem aprendizados que a gente poderia ter feito de comunicação, de negócio. Não é um grupo, é uma empresa. A gente precisa mostrar pras pessoas qual é o verdadeiro propósito da empresa. A gente começou a entender que quando a pessoa quer fazer outra coisa é melhor ela ir e a gente resolver as coisas. Aprendizados sempre vão ter. O importante é o que a gente faz com esses aprendizados", completou ele.

Sócio fundador de três empresas - Agência Califórnia, California Media House e FitDance -, o baiano de 40 anos falou também sobre os mais de 20 anos de carreira - ele já dançou em grupos de dança e compôs o ballet de grandes artistas, como Ivete Sangalo. Comentou ainda a marca de 6 bilhões de visualizações em vídeos do YouTube, que a FitDance atingiu essa semana e falou ainda sobre o FitDance Change, projeto social da FitDance com foco em saúde mental e transformação social. Assista ao bate-papo abaixo.