Mais um PM morre na Bahia com suspeita da covid-19

A covid-19 pode ter vitimado mais um policial na Bahia. O cabo Wilson Moura dos Santos, 42 anos, que estava internado com sintomas compatíveis com o novo coronavírus morreu na manhã de domingo (3). O policial estava internado no No Hospital Calixto Midlej Filho, em Itabuna, no Sul da Bahia. Apesar das suspeitas, a Polícia Militar informou que ainda não pode afirmar a causa da morte porque o teste realizado para confirmar se ele estava com a doença, só foi feito no último sábado (2) e ainda não há resultado.

De acordo com informações da Polícia Militar, até esta segunda-feira (4), a corporação já registrou 393 casos suspeitos, 37 confirmados e uma morte. O primeiro óbito registrado na corporação pela doença foi o do sargento da reserva Carlos Alberto Nascimento Macedo, 52 anos, que morreu no dia 15 de abril, no Hospital Santa Izabel.

O cabo Wilson, que ainda não tem a causa da morte confirmada, era lotado na Companhia Independente de Policiamento de Guardas de Itabuna e fazia parte da corporação há 22 anos. Ele era casado e deixa quatro filhos. O sepultamento foi realizado no domingo (3), na cidade de Itajuípe.