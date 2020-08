Maju Coutinho presta homenagem a Chadwick Boseman: 'Wakanda forever'

A apresentadora Maria Júlia Coutinho, a Maju Coutinho, homenageou o ator Chadwick Boseman (1976-2020) durante entrada ao vivo no É de Casa neste sábado (29). O protagonista de Pantera Negra morreu nesta sexta-feira (28), o que chocou a todos, e a âncora do Jornal Hoje, da Globo, fez o símbolo dos braços cruzados na altura do peito que marcou o filme do herói. "Wakanda forever", falou.

A frase dita por Maju também é um dos ícones do longa da Marvel, e serve como um cumprimento entre os personagens do reino fictício de Wakanda, uma nação superdesenvolvida que fica escondida no meio da floresta. Também é a frase que está sendo usada nas redes sociais por fãs para homenagear o artista.

Depois de apresentar alguns dos destaques da edição do Jornal Hoje, Maria Júlia encerrou falando da morte do ator, que lutava contra um câncer no cólon há quatro anos. "É isso, Wakanda forever. Eu assisti a esse filme, é muito bom", elogiou ela.

Morte do ator

O ator Chadwick Boseman, conhecido por interpretar o rei T’Challa no filme Pantera Negra, da Marvel, morreu aos 43 anos nesta sexta-feira (28). Ele também teve diversos outros papéis no cinema e enfrentava um câncer de colo desde 2016.

A informação foi publicada nas redes sociais do ator. Confira comunicado:

"É com imenso pesar que nós confirmamos a morte de Chadwick Boseman.⁣ Chadwich foi diagnosticado com câncer de cólon em terceiro estágio em 2016 e lutou contra ele nos últimos 4 anos enquanto ele se desenvolveu para um estágio 4.

Um verdadeiro guerreiro, Chadwick perseverou apesar de tudo e nos trouxe muitos filmes que tanto amamos. De Marshall a Da 5 Bloods, August Wilson’s Ma Rainey’s Black Bottom e muitos outros foram filmados enquanto e em meio a incontáveis cirurgias e quimioterapia.

Ele morreu em sua casa ao lado de sua mulher e amigos.

A família agradece pelo amor e orações e pede para que possam continuar respeitando sua privacidade durante esse período difícil".

O artista fez todos os filmes da Marvel enquanto lutava contra o câncer. Pantera Negra, filme que ele protagonizou, foi lançado em 2018. Já Vingadores: Guerra Infinita, também saiu no mesmo ano. Em 2019, Boseman apareceu em Vingadores: Ultimato e protagonizou o filme Crime Sem Saída. Já em 2020 o ator foi coadjuvante no filme de guerra Da 5 Bloods.

História

Boseman nasceu e foi criado em Anderson, na Carolina do Sul, filho de Carolyn e Leroy Boseman, ambos afro-americanos. Sua mãe era uma enfermeira e seu pai trabalhava em uma fábrica de têxteis, mantendo um negócio de estofados também. Boseman se formou em T. L. Hanna High School em 1995. Em seu primeiro ano, ele escreveu sua primeira peça, Crossroads, e encenou na escola depois que um colega de classe foi baleado e morto. Ele estudou na Universidade Howard em Washington, D.C., formando-se em 2000 em artes plásticas e direção.

Ele morava no Brooklyn no início de sua carreira, mas mudou-se para Los Angeles em 2008 para prosseguir com a carreira de ator. O ator teve seu primeiro papel de televisão em 2003, em um episódio de Third Watch.

Famosos lamentam

Nas redes sociais, personalidades do Brasil e do exterior lamentaram a perde precoce. Muitos destacaram o talento que se foi e também pontuaram a importância dele enquanto artista negro.

Sabrina Sato, apresentadora: “Não dá para acreditar”.

Erika Januza, atriz: "Wakanda forever! Inacreditável! Só nos resta o pesar e a gratidão pela representatividade que fez história".

Lucy Ramos, atriz: "Hoje Wakanda está de luto. Nosso Pantera Negra, o ator Chadwick Boseman nos deixou. Obrigado por empoderar milhares de jovens pretos pelo mundo e obrigado por protagonizar um dos melhores filmes de super heróis".

Chris Pratt, ator, e colega de Boseman em Vingadores: “São notícias devastadoras. Estamos torcendo por sua família. O mundo perdeu um talento imensurável e uma ótima pessoa”.

Gloria Groove, cantora: “Meu Deus, gente... Que soco no estômago essa notícia a vida é tão frágil. A gente nunca sabe pelo que o outro pode estar passando... Ele foi um verdadeiro herói. #RIPChadwickBoseman”

Jordan Peele, diretor de Corra!: "Este é um golpe esmagador".

Kehlani, cantora: “Muitas orações para a família de Boseman”.

Tinashe, cantora: “Você nunca imagina o que as pessoas estão enfrentando. Seja gentil, abra seu coração”.

Chris Evans, ator

"Estou absolutamente arrasado. Isso está além de partir o coração. Chadwick era especial. Original. Ele era um artista profundamente comprometido e constantemente curioso. Ele ainda tinha muito trabalho incrível para criar. Sou infinitamente grato por nossa amizade. Descanse no poder, rei"

Mark Ruffalo, ator

"Tudo o que tenho a dizer é que as tragédias acumuladas este ano só se tornaram mais profundas com a perda de #ChadwickBoseman. Que homem e que talento imenso. Irmão, você foi um dos grandes de todos os tempos e sua grandeza estava apenas começando. Senhor te amo. Descanse no poder, rei"

Brie Larson, atriz

"Chadwick era alguém que irradiava poder e paz. Que representava muito mais do que ele mesmo. Que tirava um tempo para ver mesmo como você estava e dizia palavras de encorajamento quando você se sentia inseguro. Estou honrada por ter as memórias que tenho. As conversas, a risada. Meu coração está com você e sua família. Sentiremos sua falta. Você nunca será esquecido. Descanse no poder e em paz, meu amigo"

Don Cheadle, ator

"Sentirei sua falta, irmão de aniversário. Você sempre foi leve e amoroso comigo. Meu Deus... Pra sempre e sempre"

Samuel L. Jackson, ator

"Obrigado, Chadwick Boseman, por tudo que você nos deu. Precisávemos disso e vamos sempre apreciar. Um artista e irmão talentoso e generoso, que vai dolorosamente fazer falta. Descanse em paz".

Lázaro Ramos, ator

"Ele se tornou o rosto de um mundo ideal. O rosto do sonho por uma Wakanda.

Queriamos morar lá e sermos liderados por ele.

O lider voltou há pouco tempo agora num filme de Spike Lee "5 bloods" e também cheio de falas inspiradoras.

@chadwickboseman que wakanda te receba de braços abertos.

Obrigado por ser nosso Pantera negra.

Obrigado por nos ajudar a sonhar mais um pouco e por sermos um pouco mais orgulhosos de quem somos.

Obrigado, continuaremos por aqui a gritar wakanda forever e seu rosto estará junto e continuarei aqui querendo ser o T'challa"

Angela Bassett, atriz

"Foi o destino que fez com que eu e Chadwick nos conectássemos, que fôssemos uma família. Mas o que muitos não sabem é que nossa história começou muito antes de sua atuação histórica como o Pantera Negra. Durante a estreia de 'Pantera Negra', Chadwick me lembrou de algo. Ele sussurrou que quando eu recebi meu diploma honorário da universidade de Howard, a que ele frequentou, ele era o estudante responsável por me guiar naquele dia. E aqui estávamos nós, anos depois como amigos e colegas, curtindo a noite mais gloriosa da história! Passamos semanas preparando, trabalhando e sentando juntos toda manhã em cadeiras de maquiagem, nos preparando para o dia juntos como mãe e filho. Estou honrada que aproveitamos essa experiência de um ciclo completo. A dedicação deste jovem homem era inspiradora, seu sorrido contagioso, seu talento irreal. Então eu presto tributo a este belo espírito, um artista consumado, um irmão de alma. 'Você não está morto, apenas voou para longe'. Tudo o que você possuía, Chadwick, você dava de bom grado. Descanse agora, doce príncipe. Wakanda para sempre."

Viola Davis, atriz

"Chadwick, não há palavras para expressar minha devastação em perdê-lo. Seu talento, seu espírito, seu coração, sua autenticidade. Foi uma honra trabalhar com você, te conhecer. Descanse em paz, meu príncipe. Que os voos de anjos te embalem a seu descanso celestial. Eu te amo."

Emicida, rapper

"Supernova é um evento astronômico nos estágios finais da evolução de algumas estrelas, uma explosão muito brilhante. Em apenas alguns dias seu brilho pode intensificar-se em 1 bilhão d vezes a partir de seu estado original, tornando a estrela tão brilhante quanto uma galáxia"

Joseph Gordon Levitt, ator

"Uma perda tão triste. A coisa mais louca quando você pensa que vai ver alguém de novo, e então de repente sabe que não vai. Todo dia vivo merece gratidão."

Dwayne The Rock Johnson, ator

"É difícil ouvir isso. Descanse em paz, irmão. Obrigado por brilhar com sua luz e compartilhar seu talento com o mundo. Meu amor e força para sua família."

Jordan Peele, diretor

"Este é um golpe esmagador"

Tom Halland, ator

"Chadwick, você foi um herói maior fora das telas do que nelas. Um exemplo não apenas para mim nas gravações, mas para milhões de outros ao redor do mundo. Você trouxe alegria e felicidade para tantos e eu tenho orgulho de poder te chamar de amigo. Descanse em paz, Chadwick."

Zoe Saldana, atriz

"Vou ter de contar a Cy, Bowie e Zen que T'Challa morreu. Sobre qual outro rei posso falar para eles agora?"

Chris Pratt, ator

"Minhas orações estão com a família de Chadwick. O mundo vai sentir falta do seu enorme talento. Deus cuide de sua alma #WakandaForever"

Kevin Smith, diretor

"Conheci Chadwick no dia que Stan (Lee) colocou a mãe e as pegadas no pátio do Chinese Theater Forecourt. Ele era legal e um pouco nervoso, mas muito poderoso - como T'challa. E tão talentoso. Isso é de partir o coração. 43 anos é novo demais para morrrer. Meu coração está com sua família e fãs esta noite"

Guillermo del Toro, diretor

"Em nossas breves interações, uma alma abençoada e magnífica."

Halle Berry, atriz

"Para um homem incrível com talento imensurável, que se dedicou à vida independente de suas batalhas pessoais. Você nunca sabe pelo que as pessoas a seu redor podem estar passando - trate-as com gentileza e aprecie cada minuto que vocês têm juntos. Descanse em paz."

Sterling K. Brown, ator

"Não tenho palavras. Descanse em paz, irmão. Obrigado por tudo que você fez enquanto esteve aqui. Obrigado por ser um amigo. Você é amado. Você vai fazer falta."

Kerry Washington, atriz

"Um guerreiro de luz até o fim. Um verdadeiro rei. Não tenho palavras. Que ele ascenda em poder."

Joe Biden, candidato democrata à presidência dos EUA

"O verdadeiro poder de Chadwick Boseman era maior do que qualquer coisa que vimos na tela. Do Pantera Negra a Jacksie Robinson, ele inspirou gerações e mostrou que eles podem ser o que quiserem - até mesmo super-heróis. Jill e eu estamos orando pelos seus entes queridos neste momento difícil"

Oprah Winfrey, apresentadora

"Que alma gentil e abençoada. Grandeza entre cirurgias e quimioterapia. A coragem, a força, o poder que isso exige. Este é o rosto da dignidade."

Sharon Stone, atriz

"Chadwick Boseman, é inimaginável para mim como uma mãe que você tenha partido. Nossa família manda nossas condolências mais profundas e de coração à tua. Vá com Deus."

Kamala Harris, senadora dos EUA

"De coração partido. Meu amigo e companheiro da universidade de Howard Chadwick Boseman era brilhante, gentil, educado e humilde. Ele nos deixou muito cedo, mas sua vida fez a diferença. Mando minhas sinceras condolências a sua família."

Ava DuVernay, diretora

"Que você tenha um retorno lindo, rei. Vamos sentir muito a sua falta."