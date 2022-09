Make infantil e vegana: marca baiana lança maquiagem para crianças com fórmula limpa

No lugar de petrolatos, óleos vegetais. Ao invés de pigmentos artificiais que podem conter chumbo, pigmentos naturais. E não falta cor e brilho, como a criançada gosta. Uma maquiagem infantil livre de componentes tóxicos que costumam ser usados em produtos de cosmética e beleza, já existe e ainda tem embalagem biodegradável.

Desenvolvida pela dermatologista baiana Camila Meccia, ao lado da sócia e administradora Karla Faskomy, a linha de maquiagem infantil vegana FadaBella (@fadabellamakeupkids) surgiu a partir da preocupação de muitas mães que procuravam o consultório da médica em busca de mais informações sobre makes infantis que não trouxessem risco para as crianças.

“Elas me pediam sempre indicação de maquiagens que pudessem usar nas suas filhas sem ter nada que fizesse mal. E o que eu percebi nessas linhas infantis é que a gente não tinha maquiagens bacanas, limpas. Até encontramos maquiagens limpas para o público adulto, porém, para as crianças existe essa dificuldade. Não tem no Brasil e muito pouco no mercado internacional. É justamente essa a nossa inovação ao desenvolver a make”, conta.

A linha é composta por duos de sombras nas cores amarelo + lilás e rosa + azul. Já os batons vêm nos tons de rosa pink e vermelho. Cada item custa de R$ 52 (batom) a R$ 62 (duo) e pode ser encontrado com entrega para todo Brasil no perfil da marca no Instagram. Camila levou cerca de 1 ano para criar a fórmula dos produtos e realizar os testes exigidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o registro. Só esse ano, segundo a Anvisa, 177 empresas no país regularizaram 689 novos produtos cosméticos e de higiene pessoal infantis, sendo que 4 deles foram cancelados a pedido das próprias empresas.

“Trabalho muito com beleza limpa. Já estudo isso há 10 anos para minhas prescrições com os pacientes no consultório. Na FadaBella, usamos na composição óleos vegetais de uva e de coco, além de pigmentos de ferro naturais que são bastante utilizados em protetores solares”.

O maior desafio para desenvolver pela primeira vez tanto o batom quando as sombras foi encontrar a fórmula certa que trouxesse o colorido que as crianças se encantam. “Tivemos alguma demora em achar os ingredientes. Mas a dificuldade mesmo foi chegar a uma cosmética boa na fórmula, porque, às vezes, a cor não pegava tanto. Como é uma linha que não tem nenhum ingrediente tóxico, os pais podem ficar tranquilos com uma maquiagem segura, ao contrário do que encontramos na maior parte dos produtos em lojas de brinquedo com muitas substâncias irritantes”.

Além do duo de sombras, a linha aposta em duas cores de batom, o vermelho e o rosa pink

(Foto: Divulgação)

A dermatologista, inclusive, chama atenção para esses produtos e orienta que observe sempre a composição no rótulo. Entre os ingredientes que devem ligar o alerta estão os petrolatos (derivados de petróleo), óleo mineral e chumbo. Os pigmentos artificiais e as fragrâncias sintéticas também. Existe ainda situações que favorecem a intoxicação por algum componente daquela fórmula.

“Outro risco está no que chamamos de disruptores endócrinos. Já têm alguns estudos mostrando que são substâncias capazes de alterar o funcionamento do sistema endócrino hormonal e podem ser maléficos para nossas crianças. O chumbo, bezenos e parabenos são alguns desses componentes”.

Beleza sustentável

Aproximadamente, um quarto da produção para o lançamento da linha de make infantil e limpa já foi vendida, como destaca a administradora e sócia da FadaBella, Karla Faskomy.

“Vamos colocar as sombras e os batons em distribuidoras por todo Brasil, iniciando pela Bahia. Temos projetos para outros produtos infantis, mas, por enquanto, iremos expandir um pouco mais nossa linha de maquiagem. Não existe como não pensar mais em sustentabilidade em todos os setores e na beleza não pode ser diferente”.

Para Karla, a principal diferença entre a oferta de itens de maquiagem infantil comparado ao mercado adulto está na questão da oferta e na formulação de cosméticos. “Mesmo que já existam marcas veganas, os pais não encontram o produto orgânico com o apelo infantil. Se não tiver fadinha, bichinho, as crianças não querem. Hoje, escolher algo que não faz mal nem a você, a sua família, ou ao meio ambiente, se tornou um conceito que as pessoas buscam para a vida delas”, completa.

ALGUMAS RECOMENDAÇÕES DA ANVISA PARA COSMÉTICOS INFANTIS

. Maquiagens kids

Um dos requisitos é que o produto seja removido com facilidade, de maneira simples na lavagem com água e sabonete. Outra orientação é verificar no rótulo a idade indicativa para uso e confirmação de a maquiagem passou por testes específicos antes de sua comercialização para comprovar que não causa reações alérgicas na pele.

. Esmaltes infantis

Os produtos devem ter a indicação de que eles servem unicamente para colorir as unhas e uma composição que permita a remoção fácil, com água e sabonete. Além de não possuírem solventes na fórmula é importante que o esmalte infantil só seja usado por crianças com idade acima de 5 anos.

. Composição e formato

A agência permite a inclusão de substâncias que possuam gosto amargo para evitar que a criança leve o produto à boca. Os produtos infantis também não podem ser apresentados sob a forma de aerossol.

Fonte: Anvisa