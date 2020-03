MAM oferece um 'tour virtual' para os dias de quarentena

O Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), está fechado até o dia 15 de abril como forma de prevenção à Covid-19, infecção causada pelo novo coronavírus. Mas, para quem está em busca de uma forma diferente de visitar o espaço, o museu oferece uma opção de passeio virtual por duas exposições que estão na Capela e no Casarão do MAM. As exposições reúnem 28 fotógrafos e dois artistas plásticos, em um total de quase 80 obras.

O Tour Virtual pelo MAM é uma produção da Bahia View 360 (@bahia_view_360), em conjunto com os organizadores das exposições, Giácomo Mancini, Reinaldo Giarola e Tarciso Albuquerque, com o apoio do MAM (@bahiamam) e do IPAC/BA (@ipac.ba). A 'visita' mostra os prédios e entra nos dois espaços de exposição para que todos possam ver com detalhes as fotografias e obras de arte

O Acesso ao Tour Virtual é pelo site: www.bahiaview360.com.br/mam

As exposições

Na Capela, a exposição “Salvador, do Povo, de Lina e de Todos os Santos” traz fotografias que mostram o cotidiano do baiano que Lina Bo Bardi - a criadora do MAM - conheceu quando chegou a Salvador, em 1958. São imagens captadas por fotógrafos em suas andanças pelas ruas, festas populares e locais conhecidos e até desconhecidos da cidade. Dentre elas, imagens de baianas, puxadas de rede, rodas de capoeira e tantas outras que fazem parte da cultura brasileira.

No Casarão, também conhecido como Salão Principal, os visitantes encontram a exposição “Cores, Amores, Recantos...Bahia”. Nas obras expostas, o objetivo é apresentar ao público cenas que sempre encantam todos que conhecem o Estado.

***

