Manchas de óleo que reapareceram na Bahia são as mesmas de 2019

Um laudo prévio desenvolvido pelo Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia (Igeo/Ufba) confirmou que recentes manchas de óleo que apareceram no litoral do estado são as mesmas de 2019. O parecer técnico - o qual a reportagem teve acesso antes da publicação - conclui que a maior parte das amostras de petróleo coletadas da Bahia são resquícios do óleo derramado há três anos, mas uma amostra coletada na praia de Ondina ainda tem origem desconhecida. O reaparecimento das manchas é resultado do período de “ressaca” marítima, quando o forte movimento das ondas levanta resíduos enterrados.

A Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) informa que não houve novos registros de borras desde a última sexta-feira (2). No final de semana, o serviço de coleta removeu cerca de 9kg de fragmentos de óleo na faixa de areia da Praia do Corsário, localizada na Boca do Rio, e mais de 7kg na Praia da Pituba.

Na quinta (1º) cerca de 1kg dos fragmentos também foi encontrado em trechos da praia da Boca do Rio e na orla da Pituba. Até o momento, 26kg de fragmentos de óleo foram coletados das praias, desde 26 de agosto.

A previsão de especialistas é de que o material volte a aparecer periodicamente nos mesmos locais em que foi percebido em 2019. Mas ainda são incalculáveis esse período de retorno e a quantidade de resíduos restante. Isso porque não se sabe exatamente qual a quantidade de petróleo que vazou da embarcação.

O biólogo e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geoquímica; Petróleo e Meio Ambiente (Pospetro) da Ufba, Ícaro Moreira, explica que a hipótese mais aceita é a de que as manchas são resquícios de 2019 porque amostras desses óleos se apresentam desmanchadas em frações menores, configurando situação de derramamento antigo. Contudo, Ufba, Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM) e Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) investigam outras possibilidades.

Na contramão está uma amostra coletada na praia de Ondina, em Salvador, e outras amostras vindas de praias da costa pernambucana. Isso porque, segundo os pesquisadores, são de origem geológica de outra bacia petrolífera. Sobre isso, o grupo de pesquisa da Ufba já está em estudo para definir a origem dos fragmentos. Porém, os estudos iniciais mostram que a causa da chegada desses óleos à costa, mesmo os de origem geológica diversa, deve-se à “ressaca” de material antigo, ao invés de terem sido provenientes de um novo derramamento.



O que fazer?

Em 2019, banhistas tiveram reações alérgicas ao entrarem em contato com as manchas de petróleo nas praias. Sobre isso, o diretor do Instituto de Biologia (Ibio) da Ufba, Francisco Kelmo, tranquiliza a população e dá sugestões sobre como reagir em caso de contato com o material.

“Se tiver contato com a pele, é importante limpar bastante, passar água e óleo de bebê. Em caso que vá além de vermelhidão e leve coceira [a orientação é], procurar posto de saúde”.

O especialista esclarece que o perigo está na exposição contínua dos resíduos, que permaneceu por anos. Isso devido aos metais pesados. Porém, a possibilidade de reação alérgica por contato rápido é baixa.

Para evitar danos - mesmo que sem grandes riscos - Kelmo preconiza que é importante não coletar as borras individualmente, uma vez que ainda há toxicidade. É necessário chamar entidades, com devidos equipamentos de proteção, para manejo e descarte, como Ibama, Defesa Civil ou universidade.

Institutos da Ufba desenvolvem ações de precaução

À frente do estudo de identificação de origem do óleo encontrado em 2019, a diretora do Instituto de Geociência da Ufba, Olívia Oliveira, tem liderado equipe desde 2020, junto ao professor Antônio Queiroz, em prol dessa causa. O grupo desenvolve pesquisas sobre a temática de remediação de áreas impactadas por petróleo.

Olívia cita dois principais estudos: desenvolvimento de sensores em zonas de manguezal para monitoramento de óleo derramado; e utilização de fibras com capacidade de absorção de óleo aumentada em aproximadamente 20 vezes no laboratório. Sobre essa última pesquisa, ela esclarece:

“O estudo está em escala de laboratório e está patenteado. A intenção é que tenhamos apoio para que transformemos essas biofibras numa escala maior para utilizar nas proximidades do manguezal, a fim de que o óleo não consiga adentrar no estuário e causar impacto nos organismos”, explica.

Pesquisa de fibras vegetais foi desenvolvida pela doutoranda Célia Cardoso (Foto: Instituto de Geociência da Ufba)

Kelmo também destaca seu grupo de pesquisa, que trabalha com monitoramento de praias do Litoral Norte do estado, registrando recuperação da biodiversidade. A estimativa é de que houve perda de quase 80% da densidade de organismos vivos nas praias. A recuperação, até agora, foi de 12%.

“Tínhamos taxa de adoecimento de corais por volta de 5 a 6%. Depois do óleo, essa taxa aumentou 10 vezes mais e chegou a 53%. Hoje, ainda está na casa dos 35%. Nossa previsão é de que demore ainda 10 anos para que retorne à condição normal”, calcula.



“É um projeto que a gente não pretende encerrar, é perpetuo”, garante.

Quantidade de organismos vivos reduziu de 466 para 151 Foto: reprodução / Grupo de Pesquisa em Ecologia Marinha e Costeira

Em 30 de agosto de 2019, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) identificou os primeiros vestígios de petróleo cru em Conde e Pitimbu, na Paraíba. Na Bahia, o óleo chegou em outubro, em Mangue Seco, no norte do estado, e atingiu Salvador no dia 10 daquele mês.

Ao longo das semanas, as manchas foram se espalhando por todo o litoral baiano e chegaram ao Parque de Abrolhos em novembro. O Ibama informou que 459,49 toneladas do petróleo cru foram retiradas das praias baianas até fevereiro de 2020. Na capital, 14 praias foram atingidas, das quais foram retiradas 139,581 toneladas do óleo, segundo a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb).

*Com orientação da subchefe de reportagem, Monique Lôbo