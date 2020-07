Mandetta admite que pode se candidatar à presidência da República em 2022

O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta admitiu que pode ser candidato à presidência da República em 2022. Durante entrevista à Band News, ele disse que pode apoiar quem o partido acreditar que é um bom candidato.

"Em 2022, eu vou estar em praça pública lutando por algo em que eu acredito. "Se o Democratas [o DEM, partido ao qual é filiado] acreditar na mesma coisa, eu vou. Se o Democratas achar que ele quer outra coisa, eu vou procurar o meu caminho. Eu vou achar o caminho. Como candidato, ou carregando o porta-estandarte do candidato em que eu acreditar. Mas que eu vou participar ativamente das eleições, eu vou", disse.

Questionado se seria mesmo candidato, ele respondeu: "A presidente, a vice-presidente".

Mandetta, que já cumpriu dois mandatos na Câmara dos Deputados, descartou a possibilidade de se candidatar como deputado mais uma vez. Ele também fez críticas à polarização política.

"Em 2022, polarização, com certeza, não. Se a gente conseguir um grande acordo, um grande caminho pelo centro democrático —não por esse centro fisiológico aí que está fazendo essa nova base de sustentação [ao governo de Jair Bolsonaro]", afirmou.

"Mas um centro bacana, que respeite as individualidades, que eu não tenha que decidir se o cara é gay, se o cara é hetero, se o cara é alto, se o cara é baixo. Você tem que respeitar as pessoas nas suas questões individuais", continuou. "E promover a revolução de uma década. Porque essa, [de] 2010 a 2020, foi jogada na lata do lixo."