Manifestações culturais marcam volta da Lavagem do Bonfim

Nem a chuva que começou a cair na manhã desta quinta-feira (12), em Salvador, tirou a vontade dos soteropolitanos de correr ou andar até a Basílica Santuário do Senhor do Bonfim. Na região da Avenida Jequitaia, no Comércio, as manifestações culturais já estavam sendo realizadas desde a saída da imagem na Igreja da Conceição da Praia.

No meio do caminho, as saudações aos orixás foram observadas, como o grupo que estava homenageando Oxalá, com cartazes, imagens de outros orixás e a percussão tradicional. Vale lembrar que nas religiões de matriz africana, o Senhor do Bonfim é identificado como Oxalá ou Oxalufã / Oxaguiã, Obatalá.

(Foto: Reprodução / Vinícius Hafursh)

Ainda na região do Comércio, o perfume da alfazema já era sentido a quilômetros de distância, entregando que o afoxé mais conhecido do país, os Filhos de Gandhy, também estavam na caminhada à Basílica para saudar Oxalá. Com os atabaques, tradicionais roupas azuis e brancas, além dos colares, os Filhos chamaram a atenção por onde passavam.

Vale lembrar que para chegar na Igreja da Conceição da Praia, a prefeitura de Salvador colocou tarifa zero no Elevador Lacerda e no Plano Inclinado, os dois meios de transportes que ficam próximo do local do evento. O Lacerda funciona das 7h às 22h, enquanto o Gonçalves opera entre as 8h às 17h.