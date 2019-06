Manifesto criativo: tema do METGala 2019 inspira editorial com drag baiana Aimeé Lumiere

A moda precisa de um certo escapismo. Ela não vive apenas da produção em massa. Fugir para um universo fantasioso, onde tudo é possível, dá asas a imaginação e o resultado pode ser criações incríveis. Um termo fashion, que define bem isso, é o CAMP. O conceito criado pela intelectual norte americana Susan Sontag, em 1964, se refere a todo artíficio usado para exaltar uma teatralidade, um exagero, no modo de vestir e agir. E a moda é a plataforma perfeita para o exercício do CAMP. Assim, decidimos interpretar esse manifesto criativo convidando uma drag, Aimée Lumière, para dar forma a essa ideia. O cenário, o Solar Amado Bahia - museu do sorvete - no bairro da Ribeira, construído no início do século XX, evoca toda a opulência necessária para os mil e um delírios fashion.

Pink

Uma rainha toda trabalhado no rosa. Aimée usa vestido floral da ABX Contempo (preço sob consulta), estilo boudoir, e sobreposição com plumas do próprio acervo. Os colares de pérolas também são do guarda-roupa da drag.

Viúva negra

Um black total nada básico. O vestido rendado, do acervo de Aimée, serve como base perfeita. O casaco do Sarastro brechó ( R$ 59,9) injeta opulência ao visu. O maxi colar, também do brechó -( R$ 39,9) -deixa a produção ainda mais maximalista.

Olhos nos detalhes

A maquiagem leva mais de duas horas para ser finalizada, mas é fundamental para criar o personagem. O makeup artist - Ostin - assina a beleza inspirada nas mulheres dos anos 20 e nos desfiles de alta costura, de John Galliano para Dior, na década de 90. A casquete é do acervo de Aimée.

Fotos: Gabriel de Alencar (@gabriel_ftx) Beleza: Austin (@austintelles) Produção de Moda: Leo Amaral (@leo_amaral), Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Aimée Lumière (@aimeelumiere) Agradecimento: Solar Amado Bahia - museu do sorvete (@solaramadobahia)