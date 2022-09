Mansão de Glória Menezes e Tarcísio Meira é vendida por R$ 55 milhões no RJ; fotos

Pouco mais de um ano após a morte de Tarcísio Meira, a mansão onde ele e Glória Menezes viveram por anos com a família foi vendida por R$ 55 milhões.

Localizada no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, a propriedade possui 850 m² e foi cenário da novela Páginas da Vida, exibida pela Rede Globo em 2006. O imóvel já estava há um ano no mercado e o IPTU é avaliado em quase R$ 16 mil.

Apenas a área externa e a fachada foram usadas durante a produção, no entanto.

“A área social é convidativa e conta com living, sala de jantar com pé-direito alto e lustres do século 18. A área íntima dispõe de biblioteca e seis suítes. Há cozinha profissional equipada, lavanderia, área de serviço, três dependências completas para funcionários e área para refeições para funcionários.”, descreve o comunicado de venda.

Veja fotos:

(Fotos: Divulgação/Bossa Nova Sotheby’s International Realty) (Fotos: Divulgação/Bossa Nova Sotheby’s International Realty) (Fotos: Divulgação/Bossa Nova Sotheby’s International Realty) (Fotos: Divulgação/Bossa Nova Sotheby’s International Realty)