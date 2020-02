Manu Gavassi tem menstruação atrasada e cogita gravidez

A atriz e cantora Manu Gavassi fez um desabafo no BBB20, neste domingo (16), e deu o que falar nas redes sociais. A sister contou para Marcela que está com a menstruação atrasada e suas colegas especularam que ela poderia estar grávida.

"Se você está encanada, pede um teste [de gravidez]", aconselhou a médica Marcela. Apesar da sugestão, as participantes falaram em outras possibilidades para explicar o atraso. "Pode ser só estresse, alimentação. Você come certinho lá fora?", questionou Marcela. "Sim, nada do que estou comendo aqui como lá fora", respondeu Manu.

Nas redes sociais, os fãs comentaram o assunto. "Manu vai pedir um teste de gravidez pra produção, socorro que edição maravilhosa vamos ter a primeira grávida do BBB e com Marcela ali vai ter até os pre-natais #BBB20", brincou um usuário no Twitter. "Imagina o Igor descobrindo que vai ser pai pela TV?", disse outra, se referindo ao namorado da cantora, Igor Carvalho. "Se a Manu estiver grávida ela vai ter um bbbinho", brincou uma terceira.

(Foto: Repdorução Instagram)