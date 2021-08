Mar com esgoto: banhistas vão às praias impróprias atingidas por obra da Embasa

Há quem diga que o que a calma não é água com açúcar e sim com sal. E para iniciar a rotina de trabalho nesta segunda, muita gente aproveitou o domingo para curtir o mar de Salvador. Mas o que seria revigorante pode trazer problemas à saúde. Apesar do alerta, algumas pessoas foram às praias não recomendadas pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

A grande maioria alegou que não sabia do comunicado, divulgado nesta sexta (13), que aponta 19 praias em 17 bairros impróprias para banho, por causa do nível elevado de bactérias que podem causar infecções urinárias e intestinal. "Putz. Se vocês tivessem chegado dez minutos antes, não teria entrado na água", lamentou o professor Gabriel Carvalho, 24 anos, abordado pela reportagem após mergulho na Praia de Santa Maria, situada em frente ao Hospital Espanhol, na Barra.

Nesta terça-feira (10), durante a obra de manutenção na Estação de Condicionamento Prévio (ECP) do Lucaia, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) lançou esgoto ao mar no Rio Vermelho e a previsão da empresa é que os resíduos sejam totalmente dissipados em sete dias.

O Inema divulgou na sexta o Boletim de Balneabilidade, que analisa a qualidade das águas destinadas à recreação de contato primário, ou seja, direto e prolongado, onde a possibilidade de ingestão é elevada. No relatório, a condição da balneabilidade nos pontos monitorados é avaliada continuamente durante todo o ano, analisando a densidades de bactérias em um conjunto de amostras obtidas em cinco semanas consecutivas. Geralmente, uma praia é considerada imprópria para banho se o valor obtido na última amostragem for superior a 2000 Escherichia col ou quando mais de 20% das amostras coletadas em cinco semanas consecutivas apresentar resultado superior a 1.000 coliformes fecais ou 800 Escherichia coli por 100 mL de água.

Essas praias deveriam ser evitadas pelo nível elevado de bactérias que podem causar infecções urinária e intestinal. Mas não foi o que aconteceu neste domingo quando os termômetros marcaram 26°c. Na Praia de Santa Maria a faixa de terra estava praticamente ocupada por banhistas, como Gabriel, que disse que não sabia do comunicado do Inema, apesar da divulgação ampla do instituto nos meios de comunicação. "Agora não vou entrar mais", garantiu ele. O amigo, Rafael Melo, 25, também tomou banho de mar. "Rapaz... Que situação! Espero que amanhã eu esteja bem", comentou ele, que é estudante e produtor. Eles estavam na companhia da estudante Gabriela Pinheiro, 23, a única do trio livre das consequências. "Venho à praia, mas não gosto do banho de mar. Tomo só o sol", disse ela.

Gabriela, Gabriel e Rafael foram à praia, mas não sabiam do alerta do Inema (foto: Paula Fróes)

Perto deles estava um outro trio, desta vez formada por mulheres. Elas tinham acabado de chegar. Arrumavam as coisas quando foram abordadas pela reportagem. Todas foram unânimes em dizer que não sabiam da relação das praias impróprias para este final de semana. "Realmente fomos pegas de surpresa", declarou a médica Laura Gonzales, 34. A também médica Priscila Dias dos Santos, 34, deu uma solução imediata para o problema. "Vamos tomar só uma água de coco e ir para o Porto da Barra, que não consta na relação do Inema", disse ela, após acessar o site do instituto. No entanto, elas acabaram optando pela praia do Farol da Barra. "É melhor a gente pra lá, porque é mais fácil a água suja daqui ir para o Porto por conta da corrente", pontou a fotógrafa Jurhana Ribeiro, 30.

As amigas Laura, Priscila e Jurhana decidiram deixar a Praia de Santa Maria (Foto: Paula Fróes/CORREIO)

O administrador Marcelo Ladeiro, 34, disse que após mergulho percebeu que água estava turva. "Não fiquei meia hora e saí", disse ele, que como os demais banhistas, não sabia do alerta. Ele mora no bairro do Rio Vermelho e pontuou que a Praia da Paciência sempre foi considerada imprópria para o banho. "O esgoto é despejado ali há anos. O bairro já foi revitalizado, mas ninguém resolve isso. Já fiz várias postagens da água pobre despejada ali e nada. Para se ter uma ideia, as pessoas para chegarem à praia tem que passar pelo esgoto. É absurdo", declarou

Sem saber do risco, Marcelo mergulhou em praia proibida pelo Inema (Foto: Paula Fróes/CORREIO)

Praia da Paciência

A Praia da Paciência é uma das 19 da relação de não recomendadas pelo Inema para este final de semana. Porém, também havia desavisados. "Trouxemos a nossa filha para um banho de sol e um provável mergulho, a depender do calor. Mas vocês relatando isso agora, a gente já desistiu do mergulho", disso o militar Tiago Vieira, 42, ao lado da mulher, a servidora pública Aline Lopes, 40, e da filha Carolina Lima, 11.

Família pretendia tomar banho, mas desistiu após informação da reportagem (Foto: Paula Fróes/CORREIO)

Também no local estava o barbeiro Sávio de Jesus, 21. A intensão dele era dar umas caídas, mas desistiu na hora. "Rapaz, depois dessa, tô fora. O banho vai ficar pra outra oportunidade", disse. Ele estava ao lado da amiga, a estudante Giovana Almeida, 21, que se não fosse a recente tatuagem, não via problema num mergulho.

A reportagem procurou a Embasa para repercutir a situação das praias, mas até agora não obteve resposta.



Confira a lista das praias impróprias:

1. São Tomé de Paripe

- Em frente à casa Vila Maria, ao lado da rampa de acesso à praia

2. Tubarão

- Em frente ao conjunto habitacional abandonado, próximo à antiga fabrica de cimento

3. Periperi

- Saída de acesso à praia, após travessia da via férrea

4. Penha

- Em frente à barraca do Valença

5. Bogari

- Em frente ao Colégio da PM – antigo Colégio João Florêncio Gomes

6. Bonfim

- Ao lado da quadra de esportes, em frente à rampa de acesso à praia

7. Pedra Furada

- Atrás do Hospital Sagrada Família, em frente a ladeira que dá acesso a praia

8. Roma

- Rua Prof. Roberto Correia, junto à descida de acesso à praia, fundo do Hospital São Jorge

9. Santa Maria

- Em frente ao Mar Azul hotel, limítrofe ao Hospital Espanhol, em frente à escada de acesso à praia

10. Ondina

- próximo à escada de acesso à praia, em frente à Rua Ademar de Barros, ao posto BR e o Hotel Bahia Sol

11. Rio Vermelho em dois pontos

- Em frente à Rua Bartolomeu de Gusmão. próximo à escada de acesso à praia, ao lado da Rua Morro da Paciência

- próximo à escada de acesso à praia, em frente à igreja Nossa Senhora de Santana

12. Pituba (dois pontos)

- em frente à escada de acesso à praia, em frente à Portinox e a Rua Paraíba

- próximo à rampa de acesso à praia, em frente ao Ed. Atlântico Empresarial e à Rua Paraná. Atrás da praça – antigo clube Português



13. Armação

- Em frente ao Hotel Alah Mar e a Rua João Mendes da Costa

14. Boca do Rio

- Em frente ao posto Salva Vidas

15. Corsário

- em frente ao posto Salva Vidas